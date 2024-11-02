Бойовий дух українців падає, але росіяни також мають проблеми — NYT

На Заході кажуть, що Україна має проблеми, але справи йдуть не настільки погано, як хоче показати Росія

Росіяни знайшли спосіб долати українську оборону, через що бойовий дух українців поступово падає. Ситуація посилюється наближенням виборів до США.

Про це пише New York Times. За словами, американських чиновників, які провели зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, він виглядав "змученим і напруженим, стурбованим невдачами своїх військ".

Зазначається, що бойовий дух українців падає через наступ Росії та побоювання, що західна підтримка може припинитися будь-якої миті.

"Всі почуваються погано в усіх напрямках. Це був дуже довгий і важкий рік, і росіяни все ще просуваються вперед", — розповів вчений Американського інституту підприємництва, який консультував армію США, Фредерік Каган.

Він додав, що Москва намагається переконати весь світ, що зараз ситуація можна порівняти з 1944 роком, а їхня перемога неминуча. Проте вчений наголошує, що це не так.

Видання зазначає, що Україна часто скаржилася на брак зброї та затримки з постачанням, але в США кажуть, що головною проблемою зараз є нестача військових. Київ намагався знайти потрібну кількість солдатів, не вдаючись до зниження мобілізаційного віку, тим самим він хотів уникнути довгострокових наслідків для демографії, проте тепер у ЗСУ не вистачає людей.

У Пентагоні оцінюють, що якщо Україна не зробить додаткових кроків, то війська у неї закінчаться за 6-12 місяців. Утім, у Росії справи теж не йдуть добре.

У спробі компенсувати втрати новітньої техніки окупанти почали знімати величезну кількість старої техніки зі зберігання і вона стала легкою здобиччю для українських БПЛА. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ресурси росіян обмежені і терпіти подібні втрати завжди вона не зможе. До того ж якщо у неї ще є можливості замінювати знищену просту техніку, то з постачанням складного обладнання, на кшталт РЛС, є великі проблеми.

Також напруга вже починає відчуватися в економіці, а нестача робочої сили змушує роботодавців йти на запеклі заходи.

Видання зазначає, що для України ситуація поки що не настільки погана. Про це свідчить те, що росіяни не змогли досягти глобальніших планів — наприклад, вони так і не змогли захопити Покровськ.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ повідомили, що Україна та Росія нібито ведуть переговори про взаємне припинення обстрілів енергетичних об’єктів. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що Москва навряд чи відмовиться від спроб залишити українців без електрики взимку.