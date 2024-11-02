Після Селідово у росіян з’явилася нова ціль (мапа)

Ситуація на Покровському та Курахівському напрямах залишається дуже складною

Окупаційні війська могли захопити Селидове та населений пункт Вишневе на захід від міста. Наразі росіяни фокусують зусилля на оточенні Курахового.

Про просування загарбників біля Селидового повідомив аналітик BILD Юліан Рьопке. Наголошується, що місто протягом усього жовтня захищала бригада НГУ "Кара-Даг", проте 23 жовтня ситуація змінилася, а передові війська росіян змогли прорватися через вугільну шахту.

"Тепер місто повністю взяте, а російські окупанти просунулися ще на 3 км на захід і захопили селище Вишневе", — повідомив Рьопке.

Селидове наприкінці жовтня

Селидове на початку листопада

Своєю чергою аналітичний ресурс DeepState також говорить про втрату Селидового. Крім того, там зазначають, що останнім часом посилився тиск загарбників на Курахове, у тому числі на нових напрямках.

Повідомляється, що якщо окупантам вдасться прорватися до Іллінки та Берестків, то вони зможуть тримати Курахове під вогневим контролем та руйнувати його лінії постачання. На тлі цього також зростають потуги росіян із півдня через Шахтарське, Новоукраїнку та Богоявленку.

"Ситуацію намагаються стабілізувати всіма можливими силами, але поки що це не вдається", — йдеться в повідомленні.

Вишневе та Селидове, а також Курахове на карті

Як повідомлялося раніше, у DeepState повідомили про втрату Селидового 30 жовтня, у ЗСУ цю інформацію не підтверджували. Джерела "Телеграфа" у Генштабі повідомили, що ситуація у місті залишається динамічною, а сили оборони продовжують тримати позиції у місті.