Біля берегів США знайшли "корабель-привид" часів Другої світової, втрачений на 80 років (фото)

Судно знаходиться на глибині в понад кілометр

Підводна пошукова компанія Ocean Infinity виявила уламки відомого "Корабля-привида Тихого океану", есмінця ВМС США, який був захоплений японськими військами під час Другої світової війни. Його виявили біля узбережжя Каліфорнії.

"Корабель-привид Тихого океану" або ж USS Stewart DD-224 вислизав від шукачів понад вісім десятиліть. Використовуючи найсучасніший роботизований гідролокатор і автономні дрони, у Ocean Infinity знайшли затонулий корабель майже на 1066 метрів під поверхнею океану. Уламки були знайдені в надзвичайно хорошому стані.

Зображення корабля на гідролокаторі

Чим відомий корабель

Коли Японія напала на Сполучені Штати в грудні 1941 року, есмінець USS Stewart (DD-224) був розгорнутий в Індонезії, куди наступали японські війська. В лютому 1942 року в нічному бою отримав нищівний удар. Його затопили, щоб він не дістався японцям. Корабель залишався під водою до лютого 1943 року, коли японський флот підняв його та поставив у сухий док для ремонту.

Затоплення USS Stewart в 1946 році

Його використовували як корабель супроводу після ремонту, а не для боїв. Американські пілоти кілька разів помічали його у водах під контролем Японії. Після капітуляції Японії корабель став на озброєння США, але після відмови двигуна його затопили в 1946 році десь біля Сан-Франциско. ВМС не зафіксували точного місця затоплення, і есмінець зник майже на 80 років. Саме через це він і отримав прізвисько "корабель-привид".

Як знайшли корабель

Зображення корабля під водою

Океан бере своє

Корабель затопили 80 років тому

Морські дрони з гідролокаторами можуть складати карту океанського дна з приголомшливою точністю і швидкістю, навіть у найглибших водах. Завдяки зображенням гідролокатора з високою роздільною здатністю, надані роботизованим флотом, дозволили дослідникам ідентифікувати затонуле судно з майже стовідсотковою впевненістю. В компанії планують нові експедиції, щоб розкрити давні таємниці, сховані у товщі води.

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