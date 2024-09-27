Тіло риби, крила птаха і ноги краба: вчені зрозуміли, навіщо кінцівки морським півням (відео)

Така незвичайна риба живе і в українських водах

Риба з ногами — не міфічна вигадка, а цілком реальна істота. Ба більше — вона досі живе в океанах та морях. Морський півень або ж тригла (Triglidae) — незвичайне створіння з тулубом риби, крилами, схожими на пташині і ходильними ногами краба.

Однак ноги ці дивні риби використовують не лише для ходьби. Насправді це органи чуття, які використовуються для пошуку закопаної здобичі.

Вчені сховали молюсків під піском і перевірили вміння різних видів морських півнів знаходити їх на різних глибинах. Потім вони сховали маленькі капсули з амінокислотами та запахами від молюсків, щоб підтвердити, що риба відчуває хімічні речовини потенційної жертви, а не лише її форму та розмір.

На ногах у риби розташовані маленькі утворення, схожі на рецептори на язику людини. Однак вони працюють інакше, до того ж деякі риби їх не мають, а все одно без проблем знаходять їжу ногами — цю загадку вченим ще прийде час розгадати.

В Україні живе один єдиний вид з роду морських півнів — Тригла жовта. Він може досягти 75 см у довжину та живе в Чорному морі. Вона внесена в Червону книгу України.

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