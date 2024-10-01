Підкорити Еверест стане важче — гора продовжує рости

Для людини гори ростуть майже непомітно, однак науковці бачать зміни

Гора Еверест стає вищою з кожним роком. Недавні дослідження показують, що Еверест росте зі швидкістю приблизно 2 міліметри на рік, а його висота офіційно зареєстрована на рівні 8848,86 метрів (29032 футів) після перегляду у 2020 році.

Дослідження, опубліковане у журналі Nature Geoscience, вказує на причину: злиття двох річкових систем — річок Косі та Арун — приблизно 89 000 років тому. Це призвело до змивання великої частини гімалайського ландшафту.

Ця легка земна кора, згідно з дослідженням, могла легше плавати на верхньому шарі мантії. Зрештою, це додало висоту Евересту від 15 до 50 метрів.

Як ріс Еверест з 1856 по 2020 роки

"Хоча гори можуть здаватися нерухомими з точки зору людського життя, насправді вони постійно рухаються", — каже автор дослідження Джин-Ген Дай, науковець з Китайського університету геонаук у Пекіні. Іншою причиною зростання Евересту є тектонічна активність. Триваюче зіткнення між Індійським субконтинентом і Євразійською тектонічною плитою сприяє підняттю рівня всього регіону приблизно на 4 міліметри на рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вченим вдалось довести, що задовго до Колумба вікінги висаджувались в Америці та контактували з інуїтами. Новому висновку сприяли моржі.