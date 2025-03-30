Як вибрати тариф без інтернету для пенсіонера? Огляд найвигідніших пропозицій
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Дешевий мобільний зв’язок для пенсіонерів: які тарифи варто розглянути?
Багато людей похилого віку користуються мобільним зв’язком лише для дзвінків і SMS, не потребуючи мобільного інтернету. Вибір тарифу для пенсіонерів має бути зручним, економним і відповідати їхнім потребам.
"Телеграф" розглянув пропозиції найбільших мобільних операторів України та виділив найкращі варіанти для тих, хто використовує телефон переважно для розмов. На сьогоднішній день у операторів відсутні тарифи без мобільного інтернету, тож ми розглянемо оптимальні варіанти.
На що звернути увагу при виборі тарифу?
Перш ніж обрати тариф, варто врахувати кілька ключових аспектів:
- Вартість абонплати. Чим нижча щомісячна плата, тим краще для пенсіонера.
- Кількість хвилин на дзвінки. Важливо, щоб було достатньо хвилин для розмов із рідними та друзями.
- Наявність безкоштовних SMS. Деякі пенсіонери активно користуються текстовими повідомленнями.
- Простота підключення та оплати. Зручний спосіб поповнення рахунку без необхідності використання інтернету.
Kyivstar
Тариф "LOVE UA Комфорт"
- Абонплата: 140 грн/місяць
- Безлімітні дзвінки в мережі Kyivstar
- 60 хв на інші оператори та міські номери
- Безліміт SMS на всі мережі
- 6 ГБ мобільного інтернету
Vodafone
Тариф "Red Start Контракт". Vodafone не має спеціалізованого тарифу для пенсіонерів. Тому розглянемо найбюджетніший варіант із представлених.
- Абонплата: 240 грн/місяць
- Безліміт у мережі Vodafone
- 200 хв на інші оператори
- 200 SMS на всі мережі
- 20 ГБ мобільного інтернету
Lifecell
Тариф "Максі"
- Абонплата: 190 грн/місяць
- Безліміт у мережі Lifecell
- 750 хв на інші номери + 750 хв на всі номери по Україні (окрім lifecell) за своєчасну оплату тарифу
- 25 ГБ мобільного інтернету
Як обрати найкращий тариф?
- Якщо більшість родичів користуються одним оператором, варто обрати тариф із безлімітними дзвінками всередині мережі.
- Для тих, хто телефонує на різні оператори, підійде тариф із більшою кількістю хвилин на всі мережі.
- Якщо важлива низька вартість, варто звернути увагу на тариф Київстар.
Найбільш збалансованим тарифом для пенсіонерів, які не користуються мобільним інтернетом, є "LOVE UA Комфорт" від Kyivstar – він забезпечує велику кількість хвилин для дзвінків по Україні.
Раніше "Телеграф" писав про те, що робити в випадку, коли мобільний оператор змінює тариф без попередження.