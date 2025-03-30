Як вибрати тариф без інтернету для пенсіонера? Огляд найвигідніших пропозицій

Дешевий мобільний зв’язок для пенсіонерів: які тарифи варто розглянути?

Багато людей похилого віку користуються мобільним зв’язком лише для дзвінків і SMS, не потребуючи мобільного інтернету. Вибір тарифу для пенсіонерів має бути зручним, економним і відповідати їхнім потребам.

"Телеграф" розглянув пропозиції найбільших мобільних операторів України та виділив найкращі варіанти для тих, хто використовує телефон переважно для розмов. На сьогоднішній день у операторів відсутні тарифи без мобільного інтернету, тож ми розглянемо оптимальні варіанти.

На що звернути увагу при виборі тарифу?

Перш ніж обрати тариф, варто врахувати кілька ключових аспектів:

Вартість абонплати. Чим нижча щомісячна плата, тим краще для пенсіонера.

Чим нижча щомісячна плата, тим краще для пенсіонера. Кількість хвилин на дзвінки. Важливо, щоб було достатньо хвилин для розмов із рідними та друзями.

Важливо, щоб було достатньо хвилин для розмов із рідними та друзями. Наявність безкоштовних SMS. Деякі пенсіонери активно користуються текстовими повідомленнями.

Деякі пенсіонери активно користуються текстовими повідомленнями. Простота підключення та оплати. Зручний спосіб поповнення рахунку без необхідності використання інтернету.

Kyivstar

Тариф "LOVE UA Комфорт"

Абонплата: 140 грн/місяць

Безлімітні дзвінки в мережі Kyivstar

60 хв на інші оператори та міські номери

Безліміт SMS на всі мережі

6 ГБ мобільного інтернету

Vodafone

Тариф "Red Start Контракт". Vodafone не має спеціалізованого тарифу для пенсіонерів. Тому розглянемо найбюджетніший варіант із представлених.

Абонплата: 240 грн/місяць

Безліміт у мережі Vodafone

200 хв на інші оператори

200 SMS на всі мережі

20 ГБ мобільного інтернету

Lifecell

Тариф "Максі"

Абонплата: 190 грн/місяць

Безліміт у мережі Lifecell

750 хв на інші номери + 750 хв на всі номери по Україні (окрім lifecell) за своєчасну оплату тарифу

25 ГБ мобільного інтернету

Як обрати найкращий тариф?

Якщо більшість родичів користуються одним оператором, варто обрати тариф із безлімітними дзвінками всередині мережі.

Для тих, хто телефонує на різні оператори, підійде тариф із більшою кількістю хвилин на всі мережі.

Якщо важлива низька вартість, варто звернути увагу на тариф Київстар.

Найбільш збалансованим тарифом для пенсіонерів, які не користуються мобільним інтернетом, є "LOVE UA Комфорт" від Kyivstar – він забезпечує велику кількість хвилин для дзвінків по Україні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що робити в випадку, коли мобільний оператор змінює тариф без попередження.