У берегов США нашли "корабль-призрак" времен Второй мировой, потерянный на 80 лет (фото)

Судно находится на глубине более километра

Подводная поисковая компания Ocean Infinity обнаружила обломки известного " Корабля-призрака Тихого океана ", эсминца ВМС США, захваченного японскими войсками во время Второй мировой войны. Его обнаружили у побережья Калифорнии.

"Корабль-призрак Тихого океана" или же USS Stewart DD-224 ускользал от соискателей более восьми десятилетий. Используя современный роботизированный гидролокатор и автономные дроны, в Ocean Infinity нашли затонувший корабль почти на 1066 метров под поверхностью океана. Обломки были найдены в очень хорошем состоянии.

Изображение корабля на гидролокаторе

Чем известен корабль

Когда Япония напала на Соединенные Штаты в декабре 1941 года, эсминец USS Stewart (DD-224) был развернут в Индонезии, куда наступали японские войска. В феврале 1942 года в ночном бою получил сокрушительный удар. Его затопили, чтобы он не добрался японцам. Корабль оставался под водой до февраля 1943, когда японский флот поднял его и поставил в сухой док для ремонта.

Затопление USS Stewart в 1946 году

Его использовали в качестве корабля сопровождения после ремонта, а не для боев. Американские пилоты несколько раз подмечали его в водах под контролем Японии. После капитуляции Японии корабль стал на вооружение США, но после отказа двигателя его затопили в 1946 году около Сан-Франциско. ВМС не зафиксировали точного места затопления, и эсминец скрылся почти на 80 лет. Именно поэтому он и получил прозвище "корабль-призрак".

Как нашли корабль

Изображение корабля под водой

Океан берет свое

Корабль затопили 80 лет назад

Морские дроны с гидролокаторами могут составлять карту океанского дна с потрясающей точностью и скоростью, даже в самых глубоких водах. Благодаря изображениям гидролокатора с высоким разрешением, предоставленным роботизированным флотом, позволили исследователям идентифицировать затонувшее судно с почти стопроцентной уверенностью. В компании планируют новые экспедиции, чтобы раскрыть давние тайны, спрятанные в толще воды.

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