Політолог, військовий ЗСУ Кирило Сазонов: очевидно, що основні зусилля противника будуть у Донецькій області

Інститут вивчення війни опублікував свої прогнози, які з моменту подачі АР вже пішли в онлайн як велике опудало. Торговий центр, Росія стягує сили, готується до масштабного наступу і влітку він розкинеться майже по всій лінії фронту.

Добре, прояснімо це. Деякі канали вже пишуть таке, що навіть у героїв виникає думка про капітуляцію. Даремно.

Сама концепція нового широкомасштабного вторгнення Росії здається мені смішним. Не ресурсами, не силою. Чи є концентрація суперника біля Селидового? Так.

На Покровський напрямок загалом передають армування, але два моменти. Перший — утилізувати, як викидають. Другий і перший бій з цим підсиленням показав свою недосвідченість і не надто високі бойові якості. За словами пілотів, які їх розбирали.

Перекидання найкращих російських військ з Курська? Звичайно. Але потім є два нюанси. Спочатку треба нас звідти витягти назавжди, інакше це все втрачає сенс. Другий — перекинути…. до Бєлгорода. Там теж "тривожно". Цими точними ударами ми розтягуємо і змажемо оборону ворога і його ресурси. Ми на Курщині а хтось невідомо в Бєлгородській області.

Було б великою помилкою думати, що до останніх днів на фронті була тиша й підготовка. Не було тиші. І на тому ж Покровську, штурмові дії 24/7 — результати на табло. За добу загальний результат російських штурмів по всій лінії фронту становить 7,6 квадратних кілометрів. Втрати за добу — 1 510 тільки для особового складу. Щільність "укладання добрив" надзвичайно висока. Під час мобілізації та контрактів у Росії по плану (це правда — все по плану) збирають до 1 000 поповнення за добу. Загальний тренд — мінус. Ну що за "широкомасштабний штурм" тут буде?

Ситуація з "зонами смерті", про яку я писав зранку і загальною кількістю резервів у росармії свідчить про реверсну картину. Локалізація бойових дій на кількох ключових напрямках. Як і після провалу всіх "іноземних республік" у 2024 році довелося зосередитися виключно на Донбасі. Тепер так буде.

Очевидно, що основні зусилля будуть у Донецькій області. Можливо, у Запорізькій. Дуже хочу налякати Харків, але в мене нікого немає. А на обраних двох-трьох напрямках активно штурмуватимуть і намагатимуться дістатися міст із максимальною кількістю обстрілів. Ясно, що Путін вірить, що це дасть місцевим успіхам до осені й дозволить щось диктувати на переговорах.

Але ці переконання не нам, а іншим. А ще йому парад треба прив'язати до чогось на 9 травня. Оскільки в Києві не вийшло, то і в Краматорську теж… прив'яжуться до кореня женьшеню. Допомагає при ректальній дисфункції. А в цьому медичному випадку діагноз — лише в десятку кращих…

Разом до Перемоги!

Джерело — Facebook-сторінка Кирила Сазонова.