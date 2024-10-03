Вчені зрозуміли, що могло погубити інопланетні цивілізації: схоже, у нас теж залишається небагато часу

Хоча немає жодних підтверджень наявності розумного життя за межами Землі, але вчені мають ще одну версію того, як вони могли б вимерти

До списку можливих причин загибелі гіпотетичних позаземних розумних цивілізацій вже включали безліч причин, на зразок зброї масового ураження, пандемій і навіть бунт штучного інтелекту. Однак найбільш очевидною причиною все ж таки є кліматичні зміни.

Цього разу вчені визначили, що розумна раса має приблизно 1000 років від початку виробництва енергії і до вимирання від перегріву планети. Їх дослідження поки що не пройшло рецензування, але вже доступне для ознайомлення в базі препринтів arXiv.

Основна ідея їх роботи зводиться до того, що будь-який процес виробництва енергії, включаючи спалювання палива та ядерні реакції, та перетворення її на корисну роботу, неминуче призводить до викиду тепла.

Однак у міру розвитку технологій кількість надлишкового тепла починає зростати в експоненційних темпах, що призводить до перегріву планети і вимирання всього живого. При цьому автори кажуть, що розігрів може бути настільки сильним, що навіть спричинить випаровування всієї води на планеті.

Автори використовували свої математичні моделі та дійшли висновку, що зі збільшенням зростання споживання на 1% щорічно технологічної цивілізації знадобиться 1000 років, щоб привести рідний світ у безлюдний стан.

Тут вони проводять паралелі із Землею і зазначають, що хоча на нашій планеті основним винуватцем потепління є парникові гази, але в деяких індустріальних районах вже можна помітити вплив залишкового тепла на температуру повітря.

Вчені виділили три основні сценарії для гіпотетичної інопланетної цивілізації:

Зростання споживання збільшується експоненційно, що призводить до катастрофи та загибелі планети; Уповільнення споживання, що може призвести до продовження часу життя; Колонізація космосу та знаходження способу генерувати енергію з його ресурсів без перегріву рідної планети.

Автори у своїй роботі міркують про те, що якщо гіпотетична цивілізація розвивалася подібно до людей, то існує величезна ймовірність, що вона стала короткоживучою в космічних масштабах. Цей фактор може допомогти пояснити, чому ми не маємо жодних свідчень присутності серед зірок розвинених цивілізацій крім нашої.

Вчені також зазначають, що перехід на "зелені" джерела енергії ситуацію не рятують, оскільки навіть вони генеруватимуть надлишкове тепло.

Якщо застосовувати їх висновки на нашу планету, то виходить, що й людям час вирішити свої проблеми з перегрівом у найближчі кілька сотень років, перш ніж Земля стане непридатною для життя.

Втім, людство зараз має й інші причини побоюватися за своє існування. Наприклад, дослідники кажуть, що ми маємо близько 5% ймовірності того, що в найближчі п’ять років з’явиться надрозвинений штучний інтелект, який зрозуміє, що ми на цій планеті йому не потрібні.