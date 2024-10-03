Ученые поняли, что могло погубить инопланетные цивилизации: похоже, у нас тоже остается немного времени

Хотя нет никаких подтверждений наличия разумной жизни за пределами Земли, но у ученых появилась еще одна версия того, как они могли бы вымереть

В список возможных причин для гибели гипотетических внеземных разумных цивилизаций уже включали множество причин, вроде оружия массового поражения, пандемий и даже бунт искусственного интеллекта. Однако наиболее очевидной причиной все же является климатические изменения.

На этот раз ученые определили, что у разумной расы есть примерно 1000 лет от начала производства энергии и до вымирания от перегрева планеты. Их исследование пока еще не прошло рецензирование, но уже доступно для ознакомления в базе данных препринтов arXiv.

Основная идея их работы сводится к тому, что любой процесс производства энергии, включая сжигания топлива и ядерные реакции, и превращении ее в полезную работу, неизбежно приводит к выбросу тепла.

Однако по мере развитий технологий количество избыточного тепла начинает расти в экспоненциальных темпах, что приводит к перегреву планеты и вымиранию всего живого. При этом авторы говорят, что разогрев может быть настолько сильным, что даже приведет к испарению всей воды на планете.

Авторы использовали свои математические модели и пришли к выводу, что при увеличении роста потребления на 1% ежегодно технологической цивилизации потребуется 1000 лет, чтобы привести родной мир в необитаемое состояние.

Тут они проводят параллели с Землей и отмечают, что хотя на нашей планете основным виновником потепления являются парниковые газы, но в некоторых индустриальных районах уже можно заметить влияние отходящего тепла на температуру воздуха.

Ученые выделили три основных сценария для гипотетической инопланетной цивилизации:

Рост потребления увеличивается экспоненциально, что приводит к катастрофе и гибели планеты; Замедление потребления, что может привести к продлению времени жизни вида; Колонизация космоса и нахождение способа генерировать энергию из его ресурсов без перегрева родной планеты.

Авторы в своей работе рассуждают о том, что если гипотетическая цивилизация развивалась подобно людям, то существует огромная вероятность, что она стала короткоживущей в космических масштабах. Этот фактор может помочь объяснить, почему у нас нет никаких свидетельств присутствия среди звезд развитых цивилизаций кроме нашей.

Ученые также отмечают, что переход на "зеленые" источники энергии ситуацию не спасают, поскольку даже они будут генерировать избыточное тепло.

Если применять их выводы на нашу планету, то выходит, что и людям пора бы решить свои проблемы с перегревом в ближайшие несколько сотен лет, прежде чем Земля станет непригодной для жизни.

Впрочем, у человечества сейчас есть и другие причины опасаться за свое существование. Например, исследователи говорят, что у нас есть около 5% вероятности того, что в ближайшие пять лет появится сверхразвитый искусственный интеллект, который поймет, что мы на этой планете ему не нужны.