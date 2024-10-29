Рідкісного "танцюючого" синього монстра побачили на дні океану: вчені зняли його на відео

Істота може досягати розміру дорослої людини

Людство змогло до теперішнього часу нанести на карту лише близько 20% океанічного дна, а якщо говорити про біологічні види, які можуть назвати його домом, то нам про них відомо ще менше. Тому глибоководні дослідні місії щоразу повертаються з повідомленнями про зустрічі з дивними тваринами.

Те саме сталося і з дослідниками з Університету Західної Австралії, які на судні "Дагон" вирушили в експедицію до Тихого океану. Там їм пощастило зустрітися з дивовижною істотою, яка стрибала по океанському дну на глибині 4,8 кілометра.

Насправді це не далекий родич Ктулху, а восьминіг Cirrothauma magna, якого в англійських джерелах ще називають "big-eye jellyhead" (щось на кшталт "великоока медузоголовка").

Ці організми, як і належить мешканцям глибин, вивчені дуже погано. Усього їх зустрічали лише кілька разів на великих глибинах в Індійському, Атлантичному та Тихому океанах, що вже натякає на їхній широкий ареал проживання.

Восьминоги цього виду мають тендітне желеподібне тіло, яке дуже складно витягти на поверхню, не пошкодивши його. Розміри цієї тварини досягають 1,7 метра, що можна порівняти з ростом середньостатистичної людини. Ця особливість робить його одним із найбільших видів у своєму сімействі, оскільки інші рідко перевищують 20-30 сантиметрів.

Щодо "танцю", який видно на відео, то вчені припускають, що таким чином восьминіг шукає їжу. Він підстрибує, розправляє мантію та повільно опускається на дно, захоплюючи всі найдрібніші частинки їжі. Потім рухи повторюються.

Місії на подібних глибинах зазвичай вимагають дорогого обладнання, здатного працювати під колосальним тиском, в абсолютній темряві та за дуже низьких температур. Тому нам ще не скоро вдасться повною мірою дізнатися про те, які ще дивакуваті тварини ховаються від нас у самих глибинах.

Як повідомлялося раніше, на дні океану нещодавно знайшли ще одного химерного мешканця. Губки Theonella conica виявилися здатними накопичувати в собі величезні дози молібдену, через що стають токсичними для будь-якого потенційного хижака.