Справжні металісти мешкають на дні океану: новий вид губок здивував вчених

Сусіди напевно це захоплення не поділяють

Світ тварин ніколи не перестане дивувати людство, оскільки на кожну незвичайну істоту завжди знайдеться щось ще дивніше. На цей раз вчені звернули увагу на морську губку Theonella conica, яка виявилася любителем важкого металу.

Втім, йдеться не про екстремальну музику, а про молібден, який губка накопичує в собі. Нове дослідження оприлюднено в журналі Science Advances.

Молібден є важким металом, який, втім, зустрічається в деяких життєво необхідних сполуках, що беруть участь у біохімічних процесах на кшталт фіксації азоту та відновлення нітратів. Однак у губках T. conica його концентрація виявилася значно вищою, ніж це потрібно для згаданих процесів.

Оскільки молібден, як і інші важкі метали, токсичний у великих концентраціях, то для будь-якого іншого організму передозування може стати смертельним. Але губки Theonella conica знайшли в цій особливості несподіваний плюс — токсичний організм не можна з’їсти без наслідків для себе.

Губки цього виду живуть у Червоному морі та в Індійському океані (принаймні їх зустрічали біля узбережжя Занзібара). Зразки взяті з Червоного моря показали, що концентрація молібдену досягла 46 793 мікрограми на один грам сухої ваги губки, занзібарські зразки виявилися трохи менш токсичними — 28 423 мікрограми на грам тіла. Для порівняння, споживання доз вище 10 000 мікрограмів на кілограм ваги для людини вже могли б призвести до серйозних наслідків, включаючи ураження печінки або нирок.

Theonella conica зовнішній та на внутрішній вигляд

Вчені відзначають, що ключову роль у процесі накопичення відіграли симбіотичні бактерії роду Entotheonella, які переважно проживають у зовнішніх шарах цього виду тварин, з’єднують молібден з кальцієм і фіксують його у сферичних гранулах.

Молібденові гранули (жовта стрілка), зовнішній шар губки (помаранчева) та діатомові водорості, які живуть на ній (зелені)

Цілком ймовірно, що в цьому і криється секрет того, як губки самі не отруїлися важким металом, оскільки молібденат кальцію дуже стабільний у морських умовах і не шкодить губці, хоча може бути смертельним для тих, хто ризикне нею поласувати.

Вивчення механізмів накопичення металу у клітинах живого організму може допомогти людині. Наприклад, губки Theonella swinhoei із того ж сімейства використовують свої бактерії-симбіоти, щоб поглинати миш’як, і вчені вже шукають способи їх використовувати для очищення води.

Як повідомлялося раніше, вчені виявили, що реброплави при ушкодженнях можуть зростати з іншими представниками свого виду. Таким чином двоє тварин у прямому розумінні стають єдиним цілим.