Редкого "танцующего" синего монстра увидели на дне океана: ученые сняли его на видео

Существо может достигать размера взрослого человека

Человечество смогло до настоящего времени нанести на карту около 20% океанического дна, а если говорить о биологических видах, которые могут назвать его домом, то о них мы знаем еще меньше. Поэтому глубоководные исследовательские миссии каждый раз возвращаются с сообщениями о встречах со странными животными.

То же самое произошло и с исследователями из Университета Западной Австралии, которые на судне "Дагон" отправились в экспедицию в Тихий океан. Там им посчастливилось встретиться с удивительным существом, которое прыгало по океаническому дну на глубине в 4,8 километра.

На самом деле это не дальний родственник Ктулху, а осьминог Cirrothauma magna, которого в английских источниках еще именуют "big-eye jellyhead" (что-то вроде "большеглазая медузоголовка").

Эти организмы, как и положено обитателям глубин, изучены очень плохо. Всего их встречали лишь несколько раз на больших глубинах в Индийском, Атлантическом и Тихом океанах, что уже намекает на их широкий ареал обитания.

Осьминоги этого вида имеют хрупкое желеобразное тело, которое очень сложно извлечь на поверхность не повредив его. Размеры этого животного достигают 1,7 метра, что можно сопоставить с ростом среднестатистического человека. Эта особенность делает его одним из крупнейших видов в своем семействе, поскольку другие виды редко превышают 20-30 сантиметров.

Что касается "танца", который видно на видео, то ученые предполагают, что таким образом осьминог ищет пищу. Он подпрыгивает, расправляет мантию и медленно опускается на дно, захватывая все мельчайшие частички пищи. Затем движения повторяются.

Миссии на подобных глубинах обычно требуют дорогостоящего оборудования, способного работать под колоссальным давлением, в абсолютной темноте и при очень низких температурах. Поэтому нам еще не скоро удастся в полной мере узнать о том, какие еще чудаковатые животные скрываются от нас в самых глубинах.

Как сообщалось ранее, на дне океана недавно нашли еще одного причудливого обитателя. Губки Theonella conica оказались способными накапливать в себе огромные дозы молибдена из-за чего становятся токсичными для любого потенциального хищника.