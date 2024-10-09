Двоє тварин стали єдиним цілим: вчені потикали нову істоту паличкою та зняли це на відео

Світ тварин не припиняє дивувати людей

Вже давно відомо про тварин на кшталт гідр, які після розділу на дві та більше частин починають жити своїм життям. Однак чи можливо, щоб дві різні тварини стали єдиним цілим? Як виявилось, можуть.

Принаймні, на це виявилася здатна пара реброплавів Mnemiopsis leidyi, також відомих як морські волоські горіхи або просто мнеміопсиси. Нова робота була оприлюднена в журналі Current Biology.

Вчені виявили, що після травми два реброплави зрослися настільки, що синхронізували м’язові скорочення та об’єднали харчові тракти, щоб ділитися один з одним їжею. Також результати досліджень показують, що нервові системи також стали єдиним цілим і починали ділитися нервовими імпульсами.

"Наші результати показують, що у реброплавів може бути відсутня система алорозпізнавання, яка є здатністю розрізняти себе та інших", — розповів автор дослідження Кей Джокура з Університету Ексетера (Великобританія) та Національного інституту природничих наук в Окадзакі (Японія).

Дивна особина була помічена під час спостереження за поведінкою популяції реброплавів у резервуарі з водою. У неї здавалося було два кінці, що викликало питання про те, чи це якась мутація, чи істоти просто зрослися.

Щоб перевірити напевно, вчені відрізали у кількох пар особин частини тіла і помістили їх досить близько, щоб вони змогли з’єднатися один з одним. І як виявилося, це спрацьовувало у 9 випадках із 10.

Після з’єднання реброплави щасливо жили щонайменше три наступні тижні. При цьому з’єднання проходило лише за ніч, за цей час вони повністю ставали єдиним цілим та синхронізували свої рухи.

У істот також зрісся травний тракт, хоча залишилося два ануси, і обидва залишилися функціональними.

Вчені кажуть, що це дослідження може виявитися корисним для майбутніх робіт у сфері регенерації, а тому вони продовжать працювати над розумінням того, що сталося з цими реброплавами.

Реброплави (Ctenophora) – це група безхребетних тварин, які зовні нагадують медуз, хоча не мають із ними нічого спільного. Якщо придивитися ближче, то відмінності між ними стають очевидними:

реброплави рухаються за допомогою спеціальних вій на гребенях, а медузи переміщуються шляхом стискання "дзвона";

у реброплавів є рот і анус на різних краях тіла, у той час як у медуз "вхідний" отвір лише один;

у медуз є клітки, що являють собою "молекулярний гарпун" через що люди добре знають чому їх краще не чіпати, реброплави своєю чергою абсолютно нешкідливі для людини.

Існують гіпотези, що саме реброплави є найдавнішим багатоклітинним організмом на нашій планеті і передували навіть губкам, проте поки що дослідження на цю тему приходять до суперечливих висновків.

Реброплав в нормальному стані

Як повідомлялося раніше, нещодавно вчені описали новий вид ос, які відкладають яйця у дорослих мух. Личинка після цього прогризає шлях назовні і буквально виривається з грудей, як ксеноморф у фільмі "Чужий".