Рідкісну білу акулу-мутанта виловили біля берегів Албанії (фото)

Акулу вивчають вчені

Акулу виду Oxynotus centrina виловили в територіальних водах Албанії в Адріатичному морі. Цей вид перебуває під загрозою зникнення. Акулу виловили на глибині близько 200 м і вона здивувала своїм особливим виглядом.

Ця акула має рідкісний генетичний розлад лейцизм, який порушує вироблення меланіну. На відміну від альбінізму, носії цього генетичного порушення мають очі нормального кольору, але при цьому можуть бути абсолютно білими. Вчені вважають, що ця акула є першою у своєму виді, у кого виявили такий генетичний розлад, повідомляє Live Science.

Звичайний колір таких акул темно-сіро-коричневий або повністю чорний, це допомагає їм ховатися коли вони полюють. Натомість ця особина була біла з блідувато-сірими плямами, виглядала вона достатньо здоровою.

Акула з лейцизмом

Досі не вивчено, чи впливає порушення пігментації на здатність глибоководних акул харчуватися чи уникати хижаків, хоча білий колір на темному тлі робить їх більш помітними. Серед глибоководних видів загалом задокументовано було лише 15 випадків розладу забарвлення. Такі хвороби можуть виникнути під час розвитку ембріона, однак на них також можуть вплинути забруднення чи підвищення температури води або ж гормональні порушення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчені вивчають гренландську акулу. Це створіння може жити 400 років і її ДНК може значно вплинути на розвиток людської медицини.