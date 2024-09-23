Ця акула живе 400 років: чому її ДНК може навчити людство

Найстаршим акулам цього виду може бути і по 500 років

Акули можуть танцювати, бути непереможними хижаками або стати джерелом знань про тривалість життя. Міжнародна група вчених склала карту геному гренландської акули, яка може жити до 400 років, шукаючи розуміння її дивовижного довголіття.

Геном гренландської акули є найбільшим серед акул, він налічує 6,5 мільярдів пар основ ДНК, пише The New York Times. Він містить велику кількість продубльованих генів, що зазвичай викликають мутації. Загалом вивчили ДНК-матеріал від 28 акул, старшим було якраз близько 400 років.

Початкові результати дослідження свідчать про те, що гренландські акули, можливо, розробили унікальний механізм використання повторюваних "стрибаючих генів" для дублювання потрібних генів. Дослідники припускають, що гени відновлення ДНК еволюціонували, щоб використовувати механізм "стрибаючих генів", щоб копіювати та вставляти більше самих себе.

Цей процес, можливо, допоміг їм як протидіяти накопиченій шкоді, спричиненій стрибаючими генами, так і покращити здатність акули відновлювати свою ДНК та жити сотні років. Це відкриття потенційно може призвести до прориву в медицині, зокрема у лікуванні онкології.

Гренландська акула — одна з найбільших хрящових риб. Вона може досягати довжини 7 метрів і ваги 1025 кг. Найстарішим гренландським акулам може бути понад 500 років

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