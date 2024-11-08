Редкую белую акулу-мутанта выловили у берегов Албании (фото)

Акулу изучают ученые

Акулу вида Oxynotus centrina выловили в территориальных водах Албании в Адриатическом море. Этот вид находится под опасностью исчезновения. Акулу выловили на глубине около 200 м и она удивила своим особым видом.

Эта акула имеет редкое генетическое расстройство лейцизм, которое нарушает выработку меланина. В отличие от альбинизма носители этого генетического нарушения имеют глаза нормального цвета, но при этом могут быть абсолютно белыми. Ученые считают, что эта акула является первой в своем виде, у кого обнаружили такое генетическое расстройство, сообщает Live Science.

Обычный цвет таких акул темно-серо-коричневый или полностью черный, это помогает им прятаться, когда они охотятся. Зато эта особь была белая с бледно-серыми пятнами, выглядела она достаточно здоровой.

Акула с лейцизмом

До сих пор не изучено, влияет ли нарушение пигментации на способность глубоководных акул питаться или избегать хищников, хотя белый цвет на темном фоне делает их более заметными. Среди глубоководных видов в целом было задокументировано лишь 15 случаев расстройства окраски. Такие болезни могут возникнуть во время развития эмбриона, однако на них также могут повлиять загрязнение или повышение температуры воды или гормональные нарушения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые изучают гренландскую акулу. Это создание может жить 400 лет и его ДНК может оказать значительное влияние на развитие человеческой медицины.