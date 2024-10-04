Надзвичайно потужний шторм закинув акулу з океану в прісне озеро в США (відео)

Хижак швидко адаптувався до нового середовища

У прісному озері Лейк-Парку у Флориді було виявлено акулу. На думку фахівців, хижак міг опинитися за кілька миль від океану внаслідок урагану "Хелен", який обрушився на Сполучені Штати Америки наприкінці вересня.

Найімовірніше саме цей потужний шторм "закинув" акулу в прісну водойму і вона адаптувалася до нового середовища. Про це повідомляє видання Metro.

У прісному озері Лейк-Парку у Флориді було помічено акулу. Відповідне відео опублікував у Instagram очевидець, який і виявив хижака.

На кадрах можна побачити характерний для акул спинний плавець та хвіст. Хижак сірого кольору швидко проплив близько до поверхні озера, а потім зник у каламутній воді.

Фахівці припустили, що в озері помітили бичачу акулу. Її ще називають акула-бик або тупорила акула і вона є однією з найагресивніших у світі.

За припущенням учених, потрапити в прісну водойму хижак міг завдяки шторму "Хелен", який "закинув" її в не властиве середовище.

"Це безперечно може бути пов’язано. Якщо врахувати географію Лейк-Парку, то найбільш вірогідним варіантом є те, що акулу закинуло сюди з океану через струмок Хендрі-Крік. Потім, коли вода відступила, вона просто залишилася в Лейк-Парку і пристосувалася до життя у прісній воді", — заявила Сюзанна Когберн, яка вивчає акул в Університеті Флориди.

Варто зазначити, що Лейк-Парк знаходиться в кінцевій точці струмка Хендрі-Крік, який з’єднується із затокою Естеро, що впадає в Мексиканську затоку. Під час урагану вода з океану справді могла закинути на територію парка хижака.

Саме акули-бики можуть пристосовуватися до життя у прісній воді. Головна умова – це достатня кількість їжі.

"Оскільки це єдина акула в озері, схоже, у неї має бути багато їжі для нормальної життєдіяльності", — наголосили фахівці.

Що відомо про бичачіх акул

Бичача акула — це одна з найагресивніших акул у світі, яка входить до 5 найнебезпечніших акул для людини.

Мешкає у теплих водах світового океану. Комфортна глибина для неї не нижче 30 метрів, але може опускатися і до 150 метрів. Вона здатна жити як у солоній, так і в прісній воді. Спокійно може запливти із солоної у прісну воду та назад.

Тіло веретеноподібне, рило велике та вкорочене. Зазвичай не досягають 3 метрів завдовжки. Знаменита акула-бик своєю агресивною поведінкою та найпотужнішими щелепами серед усіх акул. При проведених дослідженнях було встановлено, що сила укусу сірої бичачої акули становила 5914 Н/м, тоді як у білої 4577 Н/м.

Ця акула не рідко промишляє канібалізмом, поїдаючи дрібних родичів. Може нападати на людей. Зафіксовано безліч випадків нападу цієї акули на людину, причому 26 із летальним кінцем. Саме тому цю акулу вважають однією з найагресивніших із усіх видів акул.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Нью-Йорку акула вперше за десятки років напала на людину. Постраждалою виявилася українська емігрантка з Одеси. 65-річна Тетяна Колтунюк ледь не втратила одну ногу, але її вчасно помітили рятувальники.