Магнітна буря завершилась, але чи надовго? Що прогнозують вчені

Астросиноптики повідомили, що буря взяла перерву на одну добу

Земля довгий час знаходилась під впливом затяжної магнітної бурі, яка вже у середу, 18 червня, завершилась. Однак геомагнітна "тиша" триватиме недовго, як би того хотілось.

У середу, 18 червня, наша планета відпочиває від затяжної червоної бурі, згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

Однак "оранжевий" шторм почне вирувати вже 19 червня. Його сила зафіксується близько 3,7 бала. Вже 20 червня магнітна буря виросте аж до 5 балів і вона стане "червоною".

Геомагнітна буря має протриматись недовго і 21 червня завершитись.

Зауважимо, що прогноз щодо магнітних бур може змінюватись протягом доби, адже дані надходять від активності на світилі. Тому якщо на початку доби немає штормів, то це не означає, що вони не поновляться до її кінця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну йдуть дощі та похолодання. Синоптики розповіли, коли чекати на опади по всій території країни.