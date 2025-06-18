Зберете мізерний урожай: що категорично не можна робити 18 червня

В цей день віряни дотримуються суворих заборон, щоб не втрапити у халепу

Цієї середи, 18 червня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святого мученика Леонтія. До того, як ПЦУ перейшла на новоюліанський церковний календар, свято відзначалося 1 липня.

Святий Леонтій віддав своє життя за віру. Він не зрікся Христа навіть попри накази імперії та під великим тиском. Намісник імператора Адріан наказав арештувати його за відмову принести жертву язичницьким богам. \

Леонтій був підданий жорстким тортурам. Його підвішали догори ногами із каменем на шиї, а потім побили до смерті. Тіло святого залишили за містом, а християни згодом його поховали.

Традиції та прикмети 18 червня

В цей день віряни відвідують храм, де читають акафісту святому Леонтію. Просять у святого стійкості у вірі. Заведено допомагати літнім людям і допомагати тим, хто цього потребує.

дощить в цей день — хліб буде добрим, а мед — рідким;

погода сонячна і тиха — чекайте на спекотне літо;

багато комарів ввечері — буде гарна погода настпуного дня;

голосно квакають жаби — літо буде дощовим.

Фото: freepik

Що не можна робити 18 червня

сажджати і сіяти щось у землю — зберете дуже маленький урожай;

прати і мити підлогу — попрощаєтеся з добробутом;

стригти волосся — наші прежки вважали, що так можна вкоротити собі віку.

Іменини 18 червня

В цей день іменини відзначають Данило, Леонтій, Михайло, Опанас, Дар'я, Єфросинія, Марія.

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