Магнитная буря завершилась, но надолго ли? Что прогнозируют ученые

Астросиноптики сообщили, что буря взяла перерыв на одни сутки

Земля долгое время находилась под влиянием затяжной магнитной бури, которая уже в среду, 18 июня, завершилась. Однако геомагнитная "тишина" будет продолжаться недолго, как бы этого хотелось.

В среду, 18 июня, наша планета отдыхает от затяжной красной бури, согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Однако "оранжевый" шторм начнет бушевать уже 19 июня. Его сила зафиксируется около 3,7 баллов. Уже 20 июня магнитная буря вырастет до 5 баллов и она станет "красной".

Геомагнитная буря должна продержаться недолго и 21 июня завершиться.

Заметим, что прогноз по магнитным бурям может меняться в течение суток, ведь данные поступают от активности на светиле. Поэтому если в начале суток нет штормов, то это не значит, что они не возобновятся до ее конца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину идут дожди и похолодание. Синоптики рассказали, когда ждать осадков по всей территории страны.