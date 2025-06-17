Магнітна буря не відступає, а на Землю може чекати новий викид із Сонця. Що буде цими днями

Геомагнітний шторм може завершитись вже на цьому тижні

Магнітна буря, яка мала взяти перерву, продовжує вирувати. А на Сонці тим часом 15 червня вибухнула пляма і створила сильний спалах, який, ймовірно, спричинить геомагнітний шторм найближчими днями.

Сонячна пляма 4114 спалахнула 15 червня, створивши сильний вибух майже класу Х, внаслідок чого в космос вилетів викид корональної маси (СМЕ). Більша частина CME пройде повз Землю, але його кінець має впасти на нашу планету приблизно 18 червня і, ймовірно, стати причиною магнітної бурі, як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Крім того, та ж сама сонячна пляма може ще раз спалахнути 17 червня. Синоптики з NOAA оцінюють 75% ймовірності спалахів класу М та 30% ймовірності спалахів класу Х.

Магнітні бурі 17-21 червня

У вівторок, 17 червня, на Землі тримається середня магнітна буря в 3,7 бала, згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу. "Оранжевий" шторм буде і 18 червня, але його сила зафіксується близько 4,3 бала.

Вже 19 липня очікується низька сонячна активність в 3,3 бала. Геомагнітна "тиша" протримається до суботи включно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні знову зіпсується погода.