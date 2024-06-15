У ЄС закінчується героїн: експерти пояснили, чому це погано

Альтернатива героїну становить велику небезпеку

У Європейському Союзі найближчим часом може виникнути дефіцит героїну. А йому на зміну можуть прийти небезпечні сильнодіючі синтетичні опіоїди.

Про це йдеться в доповіді ЄС про наркотики за 2024 рік, підготовлену Європейським центром моніторингу наркотиків та наркозалежності (EMCDDA), пише американське видання Politico. Представники Управління з контролю за обігом наркотиків ЄС попереджають, що сильнодіючі синтетичні опіоїди, які масово виробляються в Китаї, проникають з Прибалтики до Західної Європи на усталені ринки героїну і регулярно вбивають своїх споживачів.

Зазначається, що минулого року в Естонії та Латвії різко зросла кількість смертей від нітазенів (сильнодіючих синтетичних опіоїдів. — Ред.) — майже 100, а у Франції та Ірландії — десятки випадків передозування. Небезпечні речовини, які в сотні разів потужніші за героїн і навіть сильніші за фентаніл, продавалися під виглядом вуличного героїну.

У доповіді наголошується, що нітазени іноді продаються як синтетичний героїн та були виявлені у підроблених ліках на ринку наркотиків. Експерти вважають, що їхня раптова поява на міських вулицях може призвести до численних отруєнь протягом короткого періоду часу, що може перевантажити місцеві служби.

За даними видання, нітазени, що виробляються в Китаї, вже кілька років знаходяться в полі зору органів охорони здоров’я і правоохоронних органів, оскільки чиновники нервово стежать за кризою, що триває в Північній Америці. Синтетичні опіоїди, насамперед фентаніл, убили близько 75 тисяч людей у США минулого року, додавши до 1 мільйона загиблих з того часу, як у 2000 році в країні вибухнула епідемія рецептурного вживання болезаспокійливих.

У США болезаспокійливі засоби поступилися місцем героїну, а героїн — синтетичним опіоїдам, що викликало побоювання, що аналогічний процес може статися і в Європі. У ЄС це викликає тривогу, враховуючи можливість "героїнової посухи", що насувається.

Видання зазначає, що у квітні 2022 року рух "Талібан", що прийшов до влади, заборонив вирощування опіуму і переробку героїну в Афганістані. За даними ООН, це призвело до знищення 95% афганського виробництва героїну.

Враховуючи, що на цю країну припадає дев’ять десятих світових поставок, це означає, що європейські споживачі героїну пробиватимуть собі дорогу через обмежені запаси. За даними EMCDDA, поки запаси тримаються, але "було б розумно підготуватися до можливого дефіциту героїну наприкінці 2024 або 2025 року".

Як раніше писав "Телеграф", 21 грудня 2023 року український парламент ухвалив законопроєкт про медичний канабіс у другому читанні. За проголосувало 248 народних депутатів. Законопроєкт регулює обіг канабісу лише у медичній, промисловій та науковій діяльності.