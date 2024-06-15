В ЕС заканчивается героин: эксперты объяснили, почему это плохо

Альтернатива героину представляет большую опасность

В Европейском Союзе в ближайшее время может возникнуть дефицит героина. А ему на смену могут прийти опасные сильнодействующие синтетические опиоиды.

Об этом говорится в докладе ЕС о наркотиках за 2024 год, подготовленном Европейским центром мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), пишет американское издание Politico. Представители Управления по контролю за оборотом наркотиков ЕС предупреждают, сильнодействующие синтетические опиоиды, которые массово производятся в Китае, проникают из Прибалтики в Западную Европу на устоявшиеся рынки героина и регулярно убивают своих потребителей.

Отмечается, что в прошлом году в Эстонии и Латвии резко возросло число смертей от нитазенов (сильнодействующих синтетических опиоидов. — Ред.) — почти 100, а во Франции и Ирландии — десятки случаев передозировки. Опасные вещества, которые в сотни раз мощнее героина и даже сильнее фентанила, продавались под видом уличного героина.

В докладе подчеркивается, что нитазены иногда продаются как синтетический героин и были обнаружены в поддельных лекарствах на рынке наркотиков. Эксперты считают, что их внезапное появление на городских улицах может привести к многочисленным отравлениям в течение короткого периода времени, что может перегрузить местные службы.

По данным издания, производимые в Китае нитазены уже несколько лет находятся в поле зрения органов здравоохранения и правоохранительных органов, поскольку чиновники нервно следят за продолжающимся кризисом в Северной Америке. Синтетические опиоиды, в первую очередь фентанил, убили около 75 тысяч человек в США в прошлом году, добавив к 1 миллиону погибших с тех пор, как в 2000 году в стране разразилась эпидемия рецептурного употребления болеутоляющих.

В США болеутоляющие средства уступили место героину, а героин — синтетическим опиоидам, что вызвало опасения, что аналогичный процесс может произойти и в Европе. В ЕС это вызывает тревогу, учитывая надвигающуюся возможность "героиновой засухи".

Издание отмечает, что в апреле 2022 года, пришедшее к власти движение "Талибан" запретило выращивание опиума и переработку героина в Афганистане. По данным ООН, это привело к уничтожению 95% афганского производства героина.

Учитывая, что на эту страну приходится девять десятых мировых поставок, это означает, что европейские потребители героина будут пробивать себе дорогу через ограниченные запасы. По данным EMCDDA, пока что запасы держатся, но "было бы разумно подготовиться к возможному дефициту героина в конце 2024 или 2025 года".

Как ранее писал "Телеграф", 21 декабря 2023 года украинский парламент принял законопроект о медицинском каннабисе во втором чтении. За проголосовало 248 народных депутатов. Законопроект регулирует обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности.