І Україна, і Європа страждатимуть від посухи через брак дощів у квітні – Politico

Європу охопила найсильніша весняна посуха з 2018 року, яка загрожує спричинити масштабну кризу одразу в трьох стратегічних сферах

Весняна посуха 2025 року загрожує сільському господарству, річковому транспорту та енергетиці в багатьох регіонах Європи, включно з Україною. Через тривалу нестачу опадів ґрунти в Центральній та Східній Європі, зокрема в Україні, Польщі, Німеччині, Балканах, Швеції та Греції, вже зараз перебувають у критично сухому стані, що нагадує початок катастрофічної посухи 2018 року.

Як попередили в Politico, ця посуха матиме серйозні наслідки для аграрного сектору. Україна, як один із найбільших світових експортерів зерна, ризикує втратити значну частину врожаю, що може спричинити глобальний стрибок цін на продовольство та посилити нестабільність на світових ринках. В Італії, де посуха вже призвела до зниження врожаю кукурудзи та рису, виробники попереджають про можливу втрату до 60% врожаю рису через висихання полів і засолення ґрунтів морською водою.

Крім того, посуха вплине й на річковий транспорт і виробництво електроенергії. Рівень води в Рейні, ключовій транспортній артерії Європи, впав до літніх показників, що змушує баржі перевозити менше вантажів і уповільнює логістику. У Франції через підвищення температури річкова вода стала надто теплою для охолодження атомних електростанцій, що призвело до обмеження їх роботи. Німеччина, своєю чергою, планує збільшити спалювання вугілля, але низький рівень води ускладнює постачання палива.

Зміни клімату, що спричиняють екстремальні погодні явища, є головною причиною цих проблем. За прогнозами експертів, південні та південно-східні регіони Європи найбільше постраждають від зменшення кількості опадів і підвищення температур, що призведе до триваліших і інтенсивніших засух. Водночас у деяких північних регіонах спостерігається збільшення опадів, що може спричинити повені й шкоду врожаю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на початку квітня в Україні місцеві зафіксували рекордне тепло. Позначка на сонці сягнула аж +37 градусів вдень.