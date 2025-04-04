Літня спека до +40°С? Де в Україні місцеві зафіксували рекордне тепло

Сонячна погода протримається весь день

У Рівному стовпчик термометра зафіксував майже рекордне тепло для квітня. Позначка на сонці сягнула аж +37 градусів вдень.

Про це повідомляють місцеві канали, публікуючи відповідне відео. На кадрах видно, що термометр показав таку температуру на верхніх поверхах багатоповерхівки.

"Ого! +37 на сонці в Рівному. Термометр показав +37, але це лише на сонячній стороні через нагріте скло. Реальна температура значно нижча", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що, за даними Укргідрометцентру, на 4 квітня синоптики не прогнозували такою високої температури. По всій території України стовпчик термометра сягатиме від +15 до +17 градусів. У Рівному цей показник становитиме від +16 до +18 градусів протягом дня, вночі стовпчик термометра опуститься від +6 до +4 градусів.

Погода в Україні 4 квітня

У п'ятницю, 4 квітня, синоптики не прогнозують опади в Україні, окрім південних областей. Небо будуть періодично затягувати хмари. Проте вже з 5 квітня погода різко зіпсується. На вихідні синоптики обіцяють сильні дощі з грозами, похолодання подекуди зі снігом та морозами.

Нагадаємо, вже відомо, якому з регіонів найбільше не пощастить з погодою 6 квітня. Прогнозуються снігопади та мороз.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли Києву знову не пощастить з погодою, адже синоптики прогнозують температурні гойдалки та опади.