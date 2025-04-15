И Украина, и Европа будут страдать от засухи из-за нехватки дождей в апреле – Politico

Европу охватила сильнейшая весенняя засуха с 2018 года, грозящая вызвать масштабный кризис сразу в трех стратегических сферах

Весенняя засуха 2025 грозит сельскому хозяйству, речному транспорту и энергетике во многих регионах Европы, включая Украину. Из-за длительного недостатка осадков почвы в Центральной и Восточной Европе, в частности в Украине, Польше, Германии, Балканах, Швеции и Греции, уже сейчас находятся в критически сухом состоянии, напоминающем начало катастрофической засухи 2018 года.

Как предупредили в Politico, эта засуха будет иметь серьезные последствия для аграрного сектора. Украина как один из крупнейших мировых экспортеров зерна рискует потерять значительную часть урожая, что может вызвать глобальный скачок цен на продовольствие и усугубить нестабильность на мировых рынках. В Италии, где засуха уже привела к снижению урожая кукурузы и риса, производители предупреждают о возможной потере до 60% урожая риса из-за высыхания полей и засолки почв морской водой.

Кроме того, засуха повлияет и на речной транспорт и производство электроэнергии. Уровень воды в Рейне, ключевой транспортной артерии Европы, упал до летних показателей, что заставляет баржи перевозить меньше грузов и замедляет логистику. Во Франции из-за повышения температуры речная вода стала слишком теплой для охлаждения атомных электростанций, что привело к ограничению их работы. Германия, в свою очередь, планирует увеличить сжигание угля, но низкий уровень воды затрудняет поставки топлива.

Изменения климата, вызванные экстремальными погодными явлениями, – главная причина этих проблем. По прогнозам экспертов, южные и юго-восточные регионы Европы больше всего пострадают от уменьшения количества осадков и повышения температур, что приведет к более продолжительным и интенсивным засухам. В то же время в некоторых северных регионах наблюдается увеличение осадков, что может повлечь за собой наводнения и порчу урожая.

Ранее Телеграф рассказывал, что в начале апреля в Украине местные зафиксировали рекордное тепло. Отметка на солнце достигла +37 градусов днем.