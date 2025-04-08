Чи знищить квітневий сніг та мороз український врожай: відповідь еколога

Як весняні холоди вплинуть на врожай фруктів

Перші дні квітня в Україні принесли неочікувані снігопади та мінусові температури в багатьох областях. Особливо помітними ці зимові явища були на півночі та заході країни. Раптове похолодання прийшло після аномально теплого березня, коли вже почали активно зацвітати плодові дерева.

"Ми не звикли до такого, але раніше було. Я пам'ятаю, на початку 2000-х був сніг навіть на травневі свята. Тобто на початку травня ми бачили такий приклад, коли тюльпани, нарциси квітували у снігу", — зазначає еколог Юрій Карпенко в інтерв'ю ЧеLine.

Теплий березень спричинив раннє цвітіння багатьох рослин. Наприкінці місяця вже можна було побачити квіти на абрикосах, персиках, черешнях та сливах. Проте такі рослини надзвичайно вразливі до холоду, тому раптові заморозки та сніг становлять загрозу для майбутнього врожаю.

За словами фахівців, цвіт абрикоса може витримати короткочасне зниження температури до -2 або -2,5 градуса. Однак прогнози синоптиків попереджають про значно нижчі показники.

"Зрозуміло, що це після того, як набрунькувались дерева, квітують ранньоквітучі чагарники, форзиції, зокрема магнолії, то зараз це трішки людей лякає. Навіть абрикоси вже почали квітувати – це також є сигналом того, що є певні ризики стосовно врожаю", — додає Юрій Карпенко.

Раніше "Телеграф" попереджав про те, що в Україну у квітні повернулась зима. Як виглядають засніжені міста.