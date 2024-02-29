Це знак? Поки Путін говорив, у його рідному місті спалахнув криголам "Єрмак" (відео)
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З причиною займання в РФ визначитися не можуть
У четвер, 29 лютого, поки президент Росії Володимир Путін звертався до Федеральних зборів, у Великому порту Санкт-Петербурга сталося займання на пришвартованому криголамі "Єрмак". Займання на першій палубі локалізовано на 20 квадратних метрах. А на 2-й ще триває гасіння.
Про це повідомляє МНС Росії. Нині на криголамі палають 35 квадратних метрів.
Наголошується, що до прибуття пожежних, самостійно залишили судно дев’ять осіб. Ніхто не постраждав.
Також у МНС РФ заявили, що судно не експлуатується та підлягає утилізації. Пожежа нібито почалася, коли там проводились зварювальні роботи. Однак деякі росЗМІ пишуть, що спалахнуло сміття на палубі.
Тим часом у соцмережах пишуть, що це може бути знак згори, адже голову Офісу президента України звуть Андрій Єрмак.
Зазначимо, "Єрмак" — це радянський, російський дизельний криголам, названий на честь російського дослідника Сибіру — Єрмака Тимофійовича. Криголам активно використовувався як для проведення судів Північним Морським шляхом, а й у межах проведення наукових досліджень. Зокрема, він забезпечував висадку дрейфуючої полярної станції СП-30, а також забирав обладнання із СП-31. У 2022 році планувалося розібрати судно для ремонту однотипного криголаму "Красін".
Раніше "Телеграф" писав, що напередодні річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну, 23 лютого, у Бєлгородській області розбився бойовий літак збройних сил РФ. Йдеться про штурмовик Су-25. За попередніми даними, авіакатастрофа сталася у районі Валуйського міського округу.