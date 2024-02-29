Это знак? Пока Путин болтал, в его родном городе вспыхнул ледокол "Ермак" (видео)

С причиной возгорания в РФ определиться не могут

В четверг, 29 февраля, пока президент России Владимир Путин обращался к Федеральному собранию, в Большом порту Санкт-Петербурга произошло возгорание на пришвартованном ледоколе "Ермак". Возгорание на 1-й палубе локализовано на 20 квадратных метрах. А на 2-й — еще продолжается тушение.

Об этом сообщает МЧС России. На ледоколе пылают 35 квадратных метров.

Отмечается, что до прибытия пожарных, самостоятельно покинули судно девять человек. Никто не пострадал.

Также в МЧС РФ заявили, что судно не эксплуатируется и подлежит утилизации. Пожар якобы начался, когда там проводились сварочные работы. Однако некоторые росСМИ пишут, что загорелся мусор на палубе.

Тем временем, в соцсетях пишут, что это может быть знак свыше, ведь главу Офиса президента Украины зовут Андрей Ермак.

Отметим, "Ермак" — это советский, российский дизельный ледокол, назван в честь русского исследователя Сибири — Ермака Тимофеевича. Ледокол активно использовался не только для проводки судов по Северному Морскому пути, но и в рамках проведения научных исследований. В частности, он обеспечивал высадку дрейфующей полярной станции СП-30, а также забирал оборудование с СП-31. В 2022 году планировалось разобрать судно для ремонта однотипного ледокола "Красин".

Ранее "Телеграф" писал, что в преддверии годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину, 23 февраля, в Белгородской области разбился боевой самолет вооруженных сил РФ. Речь идет о штурмовике Су-25. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла в районе Валуйского городского округа.