Соловйов назвав "мерзенною істерикою" скарги бєлгородців на обстріли: мешканці міста відповіли

У мережі посипалася активна критика

Російський пропагандист Володимир Соловйов назвав "мерзенною істерикою" скарги бєлгородців на нескінченні обстріли міста і натрапив на критику з боку мешканців прифронтового населеного пункту. Бєлгородці запропонували йому переїхати до міста разом із дітьми та відчути, що таке атаки.

Свою позицію Соловйов озвучив під час передачі на каналі "Росія 1". Він розповів, що днями заїхав до Бєлгорода.

"Пішла велика кількість різних тварей, що прикидаються блогерами, які казали: "От, федеральна влада забула Бєлгород, допоможіть людям! Люди нічого немає, це кошмар, люди почуваються покинутими, як ви можете! Поки Москва гуляє, Бєлгород гине". Вся ця мерзенна істерика, яку відразу підхоплюють "укронацистські" ЗМІ", — сказав Соловйов.

Після візиту він сказав, що федеральна влада допомагає Бєлгороду. Він зазначив, що інші регіони забирають до себе на час дітей.

"Усім тим, хто намагається сказати, що федерали Бєлгород кинули: заткніться, тварюки! У грудні губернатор Гладков прийшов в уряд і сказав, що за його відчуттями відбувається. Уряд моментально виділив мільярд. На ці гроші була закуплена бронеплівка, якою обклеїли шибки, і тому вражаючий ефект від розбитого скла мінімізований. Було збудовано спеціальні укриття, які розставляють по всьому місту", — заявив Соловйов.

Сам же пересувався містом подібно до військової форми — у бронежилеті.

У результаті жителі Бєлгорода сильно розлютилися на слова пропагандиста та почали масово писати коментарі на сторінці "Соловйов LIVE" у "ВКонтакті".

Люди пропонують пропагандисту проїхатися у громадському транспорті без бронежилету чи взагалі переїхати до Білгорода разом із дітьми.

"Ваш цинізм, а інакше цього і не назвати, викликає огиду", "Чи не хоче ваш Соловйов у Бєлгороді пожити", "Чому тоді в бронежилеті містом ходив?" і подібне пишуть у мережі.

Раніше "Телеграф" писав, що армія Росії протягом тижня "зачищала" Козинку на Бєлгородщині і тепер вона практично стерта з землі.