Після масованої атаки на Україну у російському Бєлгороді пролунали вибухи: є жертви (відео)

Загинула як мінімум одна людина

Вранці у п’ятницю, 22 березня, після масованої атаки Росії по Україні в російському Білгороді пролунали вибухи. В результаті сталася пожежа в одному із районів міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Також у мережі публікують відео з місця події.

На кадрах видно вогонь у дворі житлового комплексу. А саме горять автомобілі.

За даними місцевих пабліків, місто потрапило під обстріл. Також повідомляють про жертв та постраждалих.

Зокрема, зазначається, що загинула жінка, яка вийшла на прогулянку із собакою.

Губернатор регіону В’ячеслав Гладков до цього заявив, що у Білгороді та Білгородському районі було запущено сирену ракетної небезпеки.

"Якщо ви знаходитесь вдома — не підходите до вікон. Сховайтесь у приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, туалет, комора). Якщо ви знаходитесь на вулиці — спустіться в укриття чи інше безпечне місце", — написав він.

Традиційно про наслідки удару влада РФ замовчує.

Раніше "Телеграф" писав, що напередодні Росія також атакувала Україну ракетами. Атака сталася після тривалої перерви. Більшість ракет було спрямоване на столицю України. У Києві після масштабних обстрілів зафіксовано руйнування, є постраждалі.