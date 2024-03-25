Соловьев назвал "мерзкой истерикой" жалобы белгородцев на обстрелы: жители города ответили

В сети посыпалась активная критика

Российский пропагандист Владимир Соловьев назвал "мерзкой истерикой" жалобы белгородцев на бесконечные обстрелы города и наткнулся на критику со стороны жителей прифронтового населенного пункта. Белгородцы предложили ему переехать в город вместе с детьми и почувствовать, что такое атаки.

Свою позицию Соловьев озвучил во время передачи на канале "Россия 1". Он рассказал, что на днях заехал в Белгород.

"Пошло большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили: "Вот, федеральная власть забыла Белгород, помогите людям! У людей ничего нет, это кошмар, люди чувствуют себя брошенными, как вы можете! Пока Москва гуляет, Белгород гибнет". Вся эта мерзкая истерика, которую тут же подхватывают "укронацистские" СМИ", — сказал Соловьев.

После визита он сказал, что федеральные власти помогают Белгороду. Он отметил то, что другие регионы забирают к себе на время детей.

"Всем тем, кто пытается сказать, что федералы Белгород бросили: заткнитесь, твари! В декабре губернатор Гладков пришёл в правительство и сказал, что по его ощущениям происходит. Правительство моментально выделило миллиард. На эти деньги была закуплена бронепленка, которой оклеили стёкла, и поэтому поражающий эффект от разбитых стекол минимизирован. Были построены специальные укрытия, которые расставляют по всему городу", — заявил Соловьев.

Сам же передвигался по городу в подобии военной формы — в бронежилете.

В итоге жители Белгорода сильно разозлились на слова пропагандиста и начали массово писать комментарии на странице "Соловьев LIVE" во "ВКонтакте".

Люди предлагают пропагандисту проехаться в общественном транспорте без бронежилета или вообще переехать в Белгород вместе с детьми.

"Ваш цинизм, а по-другому этого и не назвать, вызывает омерзение", "Не хочет ли ваш Соловьев в Белгороде пожить", "Почему тогда в бронежилете по городу ходил?" и подобное пишут в сети.

Ранее "Телеграф" писал, что армия России в течение недели "зачищала" Козинку на Белгородщине и теперь она практически стерта с лица земли.