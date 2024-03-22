У Бєлгородській області впав військовий вертоліт: повідомляється про постраждалих

Офіційно влада РФ не поспішає коментувати інцидент

Вранці у четвер, 21 березня 2024 року, біля селища Ровеньки у Бєлгородській області впав військовий гелікоптер Мі-8. На борту було чотири людини, вони отримали травми.

Одна з них госпіталізована, за даними російських телеграм-каналів, це був пілот. Через жорстку посадку вертоліт отримав механічні пошкодження.

Інцидент стався неподалік кордону з Україною

За попередньою версією, падіння сталося через помилку пілота. Офіційної інформації про цей інцидент немає.

Зазначимо, що за тиждень до цього інциденту стало відомо про падіння вертольота Мі-8 на Колимі. Авіатроща сталася через несправність двигуна, принаймні такою була попередня версія. Тоді одна людина загинула та ще кілька отримали поранення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський літак спалахнув у повітрі. Про інцидент стало відомо 12 березня. Іл-76 упав в Іваново. Він зовсім трошки не долетів до авіабази. За попередніми даними, загинули усі люди на борту. Їх було не менше ніж 12 осіб.

Також раніше ми писали, що на початку лютого українські захисники збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Це сталося неподалік Авдіївки Донецької області. Це порівняно новий вертоліт. На озброєнні ворожої армії він з’явився у 2011 році. Вартість однієї одиниці становить близько 9 млн доларів США.