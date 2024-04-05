У Росії чоловік намагався зарізати губернатора: всі деталі, фото та відео

Нападник заявив, що чув у голові голоси

Пізно увечері у четвер, 4 квітня, чоловік із ножем у місті Апатити напав на губернатора Мурманської області Андрія Чібіса. У тяжкому стані потерпілий потрапив до лікарні.

Як пишуть росЗМІ, напад на посадовця стався після зустрічі з громадянами у місцевому ДК "Будівельник". Після її завершення Чібіс виходив із будівлі, до нього підскочив чоловік і вдарив ножем у живіт.

Мурманська область на карті

Губернатора госпіталізували до Апатитсько-Кіровської ЦРЛ у важкому стані з діагнозом проникаюче колото-різане поранення черевної порожнини з пошкодженням тонкої кишки. За словами головлікаря, Чібісу зробили успішну операцію. Він додав, що чиновнику "сильно пощастило", що при ударі ножем не було зачеплено аорту. Він уже прийшов до тями після операції.

Андрій Чібіс

Нападника затримали, це 42-річний Олександр Биданов. Коли Чібіс виходив із будівлі, він вискочив з машини і кинувся до нього, вдаривши ножем. Охорона губернатора відреагувати не встигла. Завдавши один удар, Биданов почав тікати, але один зі співробітників вистрілив йому в ногу. Після цього його затримали. За даними СК Росії Биданов заявив, що причиною нападу на Чібіса стало те, що він відчував до чиновника гостру ворожість. При цьому, за його словами, знайомий із губернатором особисто він не був.

Олександр Биданов

І Биданова і Чібіса доставили до однієї і тієї ж лікарні, де обом зробили операції. З нападником працюють слідчі. Одразу після затримання він не зміг пояснити причини свого вчинку, стверджував, що перед нападом чув у голові якісь голоси. У 2020 році він уже був судимий за навмисне заподіяння шкоди здоров’ю.

Як повідомляв "Телеграф", 1 квітня у Ярославській області Росії рейсовий автобус зіткнувся зі швидким поїздом. Внаслідок цього загинули вісім людей.