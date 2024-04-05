В России мужчина пытался зарезать губернатора: все детали, фото и видео

Напавший заявил, что слышал в голове голоса

Поздно вечером в четверг, 4 апреля, мужчина с ножом в городе Апатиты напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В тяжелом состоянии пострадавший попал в больницу.

Как пишут росСМИ, нападение на чиновника произошло после встречи с гражданами в местном ДК "Строитель". После ее завершения Чибис выходил из здания, к нему подошел мужчина и ударил ножом в живот.

Мурманская область на карте

Губернатора госпитализировали в Апатитско-Кировскую ЦГБ в тяжелом состоянии с диагнозом проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением тонкой кишки. По словам главврача, Чибису сделали успешную операцию. Он добавил, что чиновнику "сильно повезло", что при ударе ножом не была задета аорта. Он уже пришел в себя после операции.

Андрей Чибис

Напавшего задержали, это — 42-летний Александр Быданов. Когда Чибис выходил из здания, он выскочил из машины и бросился к нему, ударив ножом. Охрана губернатора отреагировать не успела. Нанеся один удар, Быданов начал убегать, но один из сотрудников выстрелил ему в ногу. После этого его задержали. По данным СК России Быданов заявил, что причиной нападения на Чибиса стало то, что он испытывал к чиновнику острую неприязнь. При этом, по его словам, знаком с губернатором лично он не был.

Александр Быданов

И Быданова и Чибиса доставили в одну и ту же больницу, где обоим сделали операции. С напавшим работают следователи. Сразу после задержания он не смог внятно объяснить причины своего поступка, утверждал, что перед нападением слышал в голове какие-то голоса. В 2020 году он уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью.

Как сообщал "Телеграф", 1 апреля в Ярославской области России рейсовый автобус столкнулся со скорым поездом. В результате этого погибли восемь человек.