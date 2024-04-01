У Росії потяг протаранив автобус із людьми: багато загиблих (фото, відео)

Аварія сталася на переїзді

У Ярославській області Росії рейсовий автобус зіткнувся зі швидким поїздом. Внаслідок цього загинули вісім людей.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАРС із посиланням на оперативні служби. Наголошується, що аварія сталася у селі Берендєєво.

Раніше в оперативних службах повідомляли про п’ятьох загиблих і двох постраждалих. Наразі на місці працюють співробітники поліції, медики, спеціаліст екстрених служб. Причини та обставини події встановлюються.

Як повідомляють російські пабліки з посиланням на слова очевидців, аварія сталася через те, що автобус затих на переїзді. Однак цю інформацію офіційно поки що не підтвердили.

Берендєєво на мапі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч проти 29 березня, у місті Ополе, на заході Польщі, у страшній ДТП загинув 18-річний юнак з України. Повідомляється, що польська поліція намагалася зупинити автомобіль, за кермом якого сидів українець через порушення правил дорожнього руху. Однак хлопець не відреагував, спробував втекти і на величезній швидкості врізався в опору світлофора.