"У нього ніж": у Києві стався конфлікт між пасажиром та водієм таксі Bolt (відео)

Таксиста звинуватили у неадекватній поведінці

У Києві між пасажиром та водієм таксі Bolt стався конфлікт через купюру у 500 гривень. За словами клієнта таксі, у водія не виявилося здачі і він почав поводитися агресивно, а потім взагалі зупинив авто посеред вулиці і спробував напасти на хлопця.

Частина конфлікту потрапила на камеру мобільного телефону та була опублікована у соцмережах. Варто зазначити, що водій на кадрах мовчить і не реагує на репліки у свій бік.

Так, у соцмережах з’явився відеоролик на якому, нібито, знято водія таксі Bolt, який намагався напасти на клієнта. За словами автора поста, він викликав таксі з Либідською на Печерськ. У ході поїздки водій дізнався, що пасажир має при собі лише одну купюру номіналом у 500 гривень. Ця обставина вивела чоловіка з себе і він почав поводитися агресивно: хамив і ображав пасажира.

Після цього водій зупинив таксі, скасував замовлення та почав погрожувати клієнту. Кадри на яких можна побачити фінал конфлікту були опубліковані у соцмережі.

На відео хлопець говорить про те, що в руках у таксиста ніж.

Важливо підкреслити, що відео починається з моменту, коли пасажир залишає авто та починає знімати водія.

Початок конфлікту на камеру не потрапив, а тому обставини того, що сталося, нам відомі тільки з точки зору автора ролика.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві не працюють QR-коди на табличках з картою укриттів. Таким чином, на третій рік повномасштабної війни фактично на всіх зупинках громадського транспорту в Києві інформування про найближчі укриття просто відсутнє.