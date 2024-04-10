У ЄС пішли назустріч двом російським олігархам у питанні санкцій: у них є активи в Україні

Апелювати це рішення можна протягом 2 місяців

Суд ЄС постановив скасувати персональні санкції проти російських олігархів та акціонерів колишнього "Альфа-Банку" Пьотра Авена і Михайла Фрідмана. Вони подали позов щодо виключення із санкційного списку.

Про це йдеться на сайті суду у середу, 10 квітня.

"Суд задовольняє вимоги Пьотра Авена та Міхаіла Фрідмана та скасовує як початкові акти, так і акти, що містять списки обмежувальних заходів за період з 28 лютого 2022 року по 15 березня 2023 року. Суд вважає, що жодна з причин, викладених у початкових актах, не є достатньо обґрунтованою, а тому включення Авена та Фрідмана до оскаржуваних списків не було виправданим", — сказано в пресрелізі.

Зазначається, що Генеральний суд вважає, що Рада не надала жодних додаткових доказів порівняно з тими, на які вона спиралася в первинних актах.

"На думку Генерального суду, хоча підстави, висунуті Радою, можуть бути такими, що дозволяють встановити, залежно від обставин, ступінь близькості Авена і Фрідмана з владіміром путіним або його оточенням, вони не демонструють, що вони підтримували дії або політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, або що вони надавали матеріальну чи фінансову підтримку російським особам, відповідальним за анексію Криму або дестабілізацію України, або що вони отримували вигоду від цих осіб", — йдеться у рішенні суду.

Апелювати це рішення можна протягом 2 місяців і 10 днів з моменту повідомлення про рішення.

Разом з тим, журналіст "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк стверджує, що Фрідман та Авен залишаються під санкціями, адже список обмежень оновлювали на початку цього року, а рішення суду стосується лише санкційних списків 2022-2023 років.

Водночас він називає перемогу олігархів у суді ЄС "поганою прикметою".

Зокрема, за процедурою, у Суді ЄС оскаржуються не санкції як такі, а конкретне рішення Ради ЄС. Олігархи оскаржували чинне на час їхнього позову рішення від 2022 року. Проте, воно все одно вже перестало діяти — його замінило санкційне рішення 2023, а далі ще новіше — 2024 року.

"Поганою прикметою" Йозвяк називав те, що навіть якщо юридично рішення ЄС не впливає на дію чинних обмежень щодо олігархів, воно створює політичні проблеми для продовження санкцій на наступні періоди. Зокрема, у період до 2022 року після подібних рішень Суду Євросоюз був змушений припинити поновлення санкцій щодо більшості поплічників експрезидента України Віктора Януковича, які були внесені у санкційний список у 2014 році.

Як відомо, Фрідман та Авен — засновники та акціонери російського "Альфа-Банку", який в Україні перейменовано на Sense Bank. Після початку великої війни в Україні вони покинули Росію, однак, опинилися під санкціями ЄС, Великої Британії і США.

Крім того, вони володію частиною акцій мобільних операторів lifecell та "Київстар".

Нагадаємо, влітку 2022 року стало відомо про те, що Михайло Фрідман та співзасновник "Альфа-Банку" Пьотр Авен нібито отримали українське громадянство і сплачуватимуть податки в Україні, хоча російська "Альфа-груп" опублікувала спростування. Варто зазначити, що Фрідман і Авен є одними з найбільших російських бізнесменів і входять до ТОП-30 багатіїв країни-окупанта. Їх статки оцінюють приблизно в 13,3 млрд доларів і 5,3 млрд доларів відповідно.

Як повідомляв "Телеграф", восени 2022 року стало відомо, що Михайло Фрідман запропонував Україні 1 млрд доларів замість того, що країни Заходу знімуть з нього санкції. Крім цього, російського олігарха в березні 2022 року включили до списку санкцій в Україні, а пізніше позбавили прав керувати "Альфа-Банком" в Україні, який у липні 2023 року націоналізували.