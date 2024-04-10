В ЕС отменили санкции против двух российских олигархов: у них есть активы в Украине

Апеллировать это решение можно в течение 2 месяцев

Суд ЕС постановил отменить персональные санкции против российских олигархов и акционеров бывшего Альфа-Банка Петра Авена и Михаила Фридмана. Они подали иск по исключению из санкционного списка.

Об этом говорится на сайте суда в среду, 10 апреля.

"Суд удовлетворяет требованиям Петра Авена и Михаила Фридмана и отменяет как начальные акты, так и акты, содержащие списки ограничительных мер за период с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года. Суд считает, что ни одна из причин, изложенных в начальных актах, не достаточно обоснованной, а потому включение Авена и Фридмана в обжалуемые списки не было оправданным", — говорится в пресс-релизе.

Генеральный суд считает, что Совет не предоставил никаких дополнительных доказательств по сравнению с теми, на которые он опирался в первичных актах.

"По мнению Генерального суда, хотя основания, выдвинутые Советом, могут быть позволяющими установить, в зависимости от обстоятельств, степень близости Авена и Фридмана с Владимиром Путиным или его окружением, они не демонстрируют, что они поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или что они оказывали материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины, или что они извлекали выгоду от этих лиц", — говорится в решении суда.

Апеллировать это решение можно в течение 2 месяцев и 10 дней с момента уведомления о решении.

Как известно, Фридман и Авен — основатели и акционеры российского Альфа-Банка, который в Украине переименован в Sense Bank. После начала большой войны в Украине они покинули Россию, однако оказались под санкциями ЕС, Великобритании и США.

Кроме того, они владеют частью акций мобильных операторов lifecell и "Киевстар".

Напомним, летом 2022 года стало известно о том, что Михаил Фридман и соучредитель "Альфа-Банка" Петр Авен якобы получили украинское гражданство и будут платить налоги в Украине, хотя российская "Альфа-групп" опубликовала опровержение. Стоит отметить, что Фридман и Авен являются одними из крупнейших российских бизнесменов и входят в ТОП-30 богачей страны-оккупанта. Их состояние оценивают примерно в 13,3 млрд долларов и 5,3 млрд долларов соответственно.

Как сообщал Телеграф, осенью 2022 года стало известно, что Михаил Фридман предложил Украине 1 млрд долларов вместо того, что страны Запада снимут с него санкции. Кроме этого, российский олигарх в марте 2022 года был включен в список санкций в Украине, а позже лишился прав руководить "Альфа-Банком" в Украине, который в июле 2023 года национализировали.