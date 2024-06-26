У Росії пасажирські вагони злетіли з колії та перекинулися: у мережі показали відео масштабної аварії

Медики не змогли дістатися місця аварії на машині

У Росії зійшли з колії дев’ять вагонів пасажирського поїзда. Однак, попри масштабність аварії, обійшлося без загиблих.

Повідомлення про це з’явилися у російських telegram-каналах. Зокрема, Baza пише, що всього в цих вагонах знаходилося близько 150 осіб, проте їхня точна кількість ще встановлюється.

Усього ж кількість пасажирів у поїзді оцінюється у 232 особи. Наразі відомо про 14 постраждалих, однак у деяких джерелах повідомляється про 40 постраждалих, з яких 5 у тяжкому стані.

Відомо, що інцидент стався в Республіці Комі на перегоні Інта-1 — Угольний. Потяг слідував маршрутом Воркута – Новоросійськ.

При цьому повідомляється, що через складну місцевість та розмиті дороги лікарі та рятувальники не могли дістатися до постраждалих. Тож їхні команди довелося відправляти другим поїздом.

За попередньою версією, причина сходження полягає у підмиванні шляхів.

Слідчий комітет уже порушив кримінальну справу за статтею 263 КК РФ "Порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту".

Як повідомлялося раніше, на початку червня в Чехії зіткнулися два потяги, через що загинули четверо людей, у тому числі дві громадянки України.