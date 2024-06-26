Жінки просять російського диктатора посприяти у звільненні їхніх чоловіків

Дружини російських військових, які вбили американського добровольця Рассела Бентлі з позивним "Техас", вимагають відпустити їхніх чоловіків. Вони записали звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням не карати вбивць.

Відео опублікував український журналіст Денис Казанський. Жінки заявили, що їхніх чоловіків відправили за ґрати з "незрозумілих причин".

За словами однієї з мешканок окупованих територій, вона раділа, коли туди прийшла Росія і сподівалися, що житимуть "з якимсь порядком та законами". Але зараз кожен, хто має хоч якусь владу, творить "повне свавілля" та "беззаконня".

"Був прильот і в цей час у нас якимось чином на місці прильоту опинився американець. Він розмовляв англійською мовою і розмахував зброєю, наші хлопці його затримали. Тепер, з незрозумілих причин, 28 травня їх посадили", — сказала дружина одного з російських загарбників.

Жінка промовчала з приводу того, що російські солдати не просто затримали, а вбили Рассела Бентлі з позивним "Техас". Вона заявила, що вбивці не повинні нести справедливе покарання лише тому, що Техас був у минулому громадянином США. До того ж сім’я жила виключно коштом окупанта, а тепер грошей на існування немає, оскільки жінка не працювала і не має наміру працювати.

"Чому через країну, яка ворогує з Росією, ми повинні втрачати наших чоловіків. У нас двоє неповнолітніх дітей, тато у нас один, який нас утримує, я за станом здоров’я працювати не можу. Допоможіть нам повернути чоловіка та батька додому", — сказала дружина одного з окупантів у зверненні до Путіна.

Нагадаємо, що Рассел Бентлі — це колишній американець, який у 2014 році приїхав до окупованого Донецька, вступив до лав бойовиків і отримав громадянство Росії. Він був військкором-пропагандистом, підтримував агресію Путіна і мав намір повернутися до Америки, щоб "денацифікувати США".

12 квітня стало відомо про те, що "Техас" зник у Донецьку. А за кілька днів з’явилася інформація про те, що кремлівського прихвостня викрали російські танкісти 5-ї бригади. Протягом 10 діб вони утримували його, а потім убили. Бентлі нібито підозрювався у шпигунстві на користь НАТО, тому його й викрали росіяни.

За деякими даними, "Техас" зник саме 8 квітня, коли трапився прильот у Петрівському районі Донецька. Постраждало місце дислокації бурятських танкістів і військкор терміново поїхав туди, щоб одним із перших дізнатися про подробиці. Саме бурятий могли викрасти "Техаса" — переплутали його з навідником через американський акцент.

Також "Телеграф" розповідав про те, що вдова "Техасу" звернулася до російських військових. Жінка, на ім'я Людмила вимагає, щоб їй віддали останки чоловіка.