Де українці - там менше прикладаються до чарки: в РФ показали карту алкоголізму, де вживають найбільше

Найвища смертність від отруєнь алкоголем — у Курганській області

Росіяни провели дослідження в якому визначили де найбільше всього у РФ споживають алкоголь та помирають від цього. Експерти кажуть, що гостро проблема виражена в Курганській області, Єврейській автономній області, Бурятії та Чукотці.

Про це йдеться на сайті "Если быть точным". В матеріалі йдеться, що у республіках Північного Кавказу п'ють у рази менше, ніж у середньому по країні, а на Далекому Сході та Північному Заході — у рази більше.

Найкраща ситуація у 2022 році, як і в попередні роки, у регіонах Північного Кавказу – Дагестані, Чечні, Інгушетії, Кабардино-Балкарії, Північній Осетії.

"2022-го на душу населення старше 15 років в Інгушетії припадало 0,3 літри, у Чечні — 0,4 літри, Дагестані — 1,7 літри. Середнє значення країною — 10 літрів. У ці розрахунки включено як офіційно куплений алкоголь, і незареєстрований (самогон, контрафакт, домашнє вино, сурогати)", — йдеться у повідомленні.

Професор факультету економічних наук НДУ ВШЕ Марина Колосніцина каже, що Кавказ – це мусульманські республіки, де взагалі не п'ють алкоголь. Але навіть і немусульманські [південні] регіони віддають перевагу винам, тому що традиційно вони там виробляються, у тому числі домашні. Тому у перерахунку на чистий алкоголь виявляються невисокі значення.

Найбільш гостро проблема алкогольної залежності виражена у Курганській області, Єврейській автономній області, Бурятії та Чукотському автономному окрузі.

Найвищий рівень споживання алкоголю в Росії у 2022 році був у Єврейській автономній області та Ненецькому автономному окрузі – більше 21 літра спирту на рік (або більше літра горілки на тиждень) на мешканця старше 15 років. Ці ж регіони — у п'ятірці тих, де споживання зросло найсильніше. У Ненецькому автономному окрузі – майже на третину порівняно з 2019-м, у Єврейській автономній області – на чверть.

Дослідники із Вищої школи економіки вивчили, які фактори впливають на різницю між регіонами. Вони виявили, що чим вища частка працездатного населення, тим нижчий рівень споживання. Ймовірно, це пояснюється тим, що молоді покоління п'ють менше і віддають перевагу пиву та іншому неміцному алкоголю.

Другий важливий чинник – частка міського населення. Підвищення частки городян на 1% асоційовано зі зростанням споживання алкоголю на 2%. Щоправда, це стосується лише офіційного продажу.

Найвища смертність від отруєнь алкоголем — у Курганській області (32 загиблих на 100 тисяч населення віком від 15 років), Пензенській області (27 осіб на 100 тисяч) та Бурятії (24 особи на 100 тисяч). У дев'яти регіонах у 2022 році не було жодного випадку отруєння – це Ярославська та Астраханська області, Калмикія, Північна Осетія, Інгушетія, а також Чукотка, Магадан та Сахалін. У регіонах Далекого Сходу загалом дуже низька смертність від отруєнь алкоголем, що дивно при такому високому рівні споживання.

В одному з регіонів проблема алкогольної залежності стала менш гострою за останні роки – це Архангельська область. У 2020 році вона була серед антилідерів нашого рейтингу, а зараз потрапила до групи С (середній рівень проблеми). Там знизився рівень споживання алкоголю та смертність від алкогольних отруєнь та алкогольної кардіоміопатії.

Варто додати, що на колишніх українських територіях, які зараз належать РФ (Кубань, Ставропілля, Бєлгород) люди менше вживають алкоголь. Рівень в цих областях входить до групи С, тобто середній рівень проблем.

Раніше "Телеграф" писав, скільки в середньому живуть росіяни на фронті.