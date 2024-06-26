В России пассажирские вагоны слетели с колеи и перевернулись: в сети показали видео масштабной аварии

Медики не смогли добраться к месту аварии на машине

В России сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда. Однако несмотря на масштабность аварии обошлось без погибших.

Сообщения об этом появились в российских telegram-каналах. В частности, Baza пишет, что всего в этих вагонах находилось около 150 человек, однако их точное количество еще устанавливается.

Всего же количество пассажиров в поезде оценивается в 232 человека. В настоящее время известно о 14 пострадавших, однако в некоторых источниках сообщается о 40 пострадавших, из которых 5 в тяжелом состоянии.

Известно, что инцидент произошел в Республике Коми на перегоне Инта-1 — Угольное. Поезд следовал по маршруту Воркута – Новороссийск.

При этом сообщается, что из-за сложной местности и размытых дорог врачи и спасатели не могли добраться к пострадавшим. Поэтому их команды пришлось отправлять вторым поездом.

По предварительной версии, причина схождения заключается в подмыве путей.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

Как сообщалось ранее в начале июня в Чехии столкнулись два поезда, из-за чего погибли четыре человека, в том числе две гражданки Украины