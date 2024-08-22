Входить до п’ятірки великих портів РФ: що відомо про порт "Кавказ", де вирує пожежа (карта)

Дим від пожежі на території порту видно мешканцям Криму

РосЗМІ повідомляють, що в порту "Кавказ" у Краснодарському краї потужний приліт вантажним судном. Величезний стовп чорного диму спостерігають навіть жителі Криму, адже порт розташований у Керченській протоці.

"Телеграф" дізнався, чим відомий російський порт "Кавказ". На сайті самого порту ніяк не прокоментували бурхливу пожежу.

Порт "Кавказ" розташований на косі Чушка у Керченській протоці, у Темрюкському районі Краснодарського краю Росії. Це п’ятий у всій Росії та другий у Чорноморсько-Азовському басейні порт з вантажообігу. Також він є одним із найбільших пасажирських портів РФ.

Збудували його у 1953 році, а основною метою було обслуговування Керченської поромної переправи. Також він займався перевезенням пасажирів та вантажів, але наприкінці 80-х це припинилося через знос поромів. Після розпаду СРСР та зміни поромної лінії на міжнародну (Росія — Україна) у порту облаштували пост прикордонно-митного контролю.

Вантажоперевезення було відновлено у 2004 році, коли біля порту з’явилися нові пороми та він пройшов реконструкцію. А пасажирські переправи до Керчі відновились у 2010 році.

В осінньо-зимовий період у порту часто бувають сильні шторми. Наприклад, у 2007 році під час одного з таких штормів у воду потрапило близько тисячі тонн нафтопродуктів.

Порт "Кавказ" приймає судна завдовжки до 130 метрів та завширшки до 14,5 метрів. Усього є 12 причалів. Вантажооборот у 2023 році становив 21,4 млн тонн.

Також "Телеграф" розповідав про те, що біля узбережжя Одеси помітили димний корабель. У мережі з’явилося багато фото та виду судна на тлі відпочиваючих.