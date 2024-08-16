Пляжі порожні, ресторани та атракціони закриті: на що окупанти перетворили курорт Залізний Порт за два роки (відео)

До війни влітку курорт був повністю заповнений туристами

Через повномасштабну війну, розв’язану Росією, багато курортів нашої країни опинилися в окупації. У цьому списку є і Залізний Порт, розташований на півдні Херсонської області.

У соціальній мережі TikTok можна знайти безліч відеороликів, на яких показано, як змінився популярний курорт, коли туди прийшов "руссmкий мір". Якщо до війни туди з’їжджалися туристи з різних куточків України, то зараз пляжі порожні й саме селище знаходиться в занедбаному стані.

Як виглядає курорт Залізний Порт за два роки окупації

Зараз на туристичній локації спостерігається "мертвий" пляжний сезон. Ресторани та більшість кафе навіть не відкривалися, як і атракціони. Місцевий бізнес у Залізній Порту існував за рахунок відпочивальнів, а зараз зазнає колосальних збитків.

На пляжах можна побачити людей, але їх зовсім небагато. На береговій лінії у багатьох місцях встановлені залізні загородження, щоб городяни не заходили у воду. На вулицях також мало людей, загалом курорт виглядає занедбаним.

А до початку війни, як згадують українці, у Залізному порту пляжі були забиті людьми настільки, що не було де впасти яблуку. Працювали кафе, ресторани та клуби, і у селищі можна було знайти базу відпочинку на будь-який гаманець.

Курорт Залізний Порт до війни

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають пляжі Євпаторії влітку 2024 у тимчасово окупованому Криму. Окупанти виставили прайс та проживання на базах відпочинку у курортному місті.