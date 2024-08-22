Входит в пятерку крупных портов РФ: что известно про порт "Кавказ", где бушует пожар (карта)

Дым от пожара на территории порта виден жителям Крыма

РосСМИ сообщают, что в порту "Кавказ" в Краснодарском крае мощный прилет по грузовому судну. Огромный столб черного дыма наблюдают даже жители Крыма, ведь порт расположен в Керченском проливе.

"Телеграф" узнал, чем известен российский порт "Кавказ". На сайте самого порта никак не прокомментировали бушующий пожар.

Порт "Кавказ" расположен на косе Чушка в Керченском проливе, в Темрюкском районе Краснодарского края России. Это пятый во всей России и второй в Черноморско-Азовском бассейне порт по грузообороту. Также он является одним из крупнейших пассажирских портов РФ.

Построили его в 1953 году, а основной целью было обслуживание Керченской паромной переправы. Также он занимался перевозкой пассажиров и грузов, но в конце 80-х это прекратилось из-за износа паромов. После распада СССР и смены паромной линии на международную (Россия — Украина) в порту обустроили пост погранично-таможенного контроля.

Грузоперевозки были возобновлены в 2004 году, когда у порта появились новые паромы и он прошел реконструкцию. А пассажирские переправы в Керчь возобновились в 2010 году.

В осенне-зимний период в порту часто бывают сильные штормы. К примеру, в 2007 во время одного из таких штормов в воду попало порядка тысячи тонн нефтепродуктов.

Порт "Кавказ" принимает суда длиной до 130 метров и шириной до 14,5 метров. Всего есть 12 причалов. Грузооборот в 2023 году составил 21,4 млн тонн.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что у побережья Одессы заметили дымящий корабль. В сети появились много фото и виде судна на фоне отдыхающих.