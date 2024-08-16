Біля узбережжя Одеси димить корабель: що відбувається (фото та відео)

Деталі інциденту поки що неясні

Біля узбережжя Одеси у п’ятницю, 16 серпня, сталося задимлення на кораблі. У мережі з’явилися фото та відео диму, що піднімається у небо з корабля у Чорному морі, це видно з Одеси.

Кадри публікують місцеві паблики. Уточнюється, що димить зерновоз. Судячи з фото та відео, з однієї частини судна в небо здіймається сильний дим.

На опублікованому відео, знятому з пляжу, де купаються люди і граються діти, видно сильний дим, що піднімається з корабля. Що стало його причиною, поки що неясно. Жодних офіційних повідомлень про інцидент на момент публікації немає.

Як повідомляв "Телеграф", в Одесі стався скандал через відмову у встановленні на будівлі школи №1 меморіальної дошки на честь загиблого захисника України. Через це вже усунули від роботи директора закладу.

Також ми повідомляли, що в Одесі від життя в несприятливих умовах урятували п’ятьох дітей. Удома у двох сімей була антисанітарія та абсолютна відсутність банальних зручностей для комфортного проживання. Натомість був бруд і сміття всюди. Наразі про дітей забояться фахівці.