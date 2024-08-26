У Сибіру палає важливий для Росії НПЗ: перед пожежею пролунав вибух, є постраждалі (відео)

Вогонь охопив 1000 "квадратів" площі

Вдень у понеділок, 26 серпня, в російському Омську сталася пожежа на нафтопереробному заводі. Перед пожежею пролунав вибух, за попередніми даними, вибухнула установка АВТ-11.

Про це пишуть РосЗМІ. Зазначається, що площа пожежі на Омському НПЗ вже сягнула 1 тисячі квадратних метрів.

За словами місцевих жителів, вибух перед пожежею був настільки потужним, що затремтіли будинки і затремтіли вікна. З установки АВТ-11, яка призначена для поділу нафти на фракції та подальшої їхньої переробки, виривається вогонь. Понад те, зберігається загроза нових вибухів.

Причини вибуху, який спричинив пожежу, не повідомляються. Інформація про пожежу надійшла о 14:45 за місцевим часом. Рятувальники виїхали на вулицю Губкіна. У пресслужбі підприємства заявили, що займання на Омському НПЗ нібито "під контролем", "автоматичною системою безпеки заводу зафіксовано загоряння технологічного обладнання". Там наголосили, що завод продовжує роботу.

Варто зазначити, що Омський нафтопереробний завод – найбільший НПЗ у РФ, його потужність становить 21 млн. тонн на рік. Він перебуває на першому рядку списку НПЗ РФ із найбільшим обсягом переробки. Відстань між Омськом та Україною — близько 2 600 км.

Примітно, що це вже друга пожежа на Омському НПЗ за місяць. 1 серпня там теж щось горіло, тоді заявили, що спалахнула установка АВТ-10, площа пожежі становила 300 кв. м.

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці у понеділок, 26 серпня, російські міста Саратов та Енгельс (Саратовська область) атакували безпілотники. Російська влада заявила, що і там і там "є факти попадання уламків у житлові будинки". Постраждали двоє людей. Примітно, що поряд розташований військовий аеродром "Енгельс", з якого 26 серпня вранці росіяни підняли в небо Ту-95 для атаки на Україну.