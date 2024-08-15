Вибухи на "Північних потоках": Подоляк висловився про "причетність України"

Україні не вигідно було підривати "Північний потік-1" та "Північний потік-2"

Радник президента України Михайло Подоляк спростував заяву іноземних журналістів щодо причетності нашої країни до вибухів на газопроводах "Північний потік". Він вважає, що це справа рук виключно Росії.

Про це Михайло Подоляк сказав у коментарі агентству Reuters. Він додав, що для України від цього підриву немає жодної стратегічної чи тактичної користі.

"Україна не має жодного відношення до вибухів на "Північному потоці". Такий акт можна здійснити лише за наявності величезних технічних та фінансових ресурсів… і хто всім цим мав на момент бомбардування? Тільки Росія", — сказав радник голови ОП.

Нагадаємо, що видання Wall Street Journal повідомило, що українські високопосадовці нібито причетні до підриву газопроводу "Північний потік-2". Щобільше, президент Володимир Зеленський нібито "особисто схвалював цю операцію", ідея реалізації якої виникла ще 2022 року.

Трубопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2" були підірвані на дні Балтійського моря у вересні 2022 року. Правоохоронці Німеччини, Швеції та Данії під час розслідування виявили на предметах із місця вибуху сліди вибухових речовин, що підтвердило навмисне пошкодження газопроводів.

Росія ж одразу звинуватила у всьому Україну, а ще США та Велику Британію, які відрізали російський газ від європейського ринку та позбавили країну прибутку. Держави заперечують свою причетність.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Китай вимагає розпочати міжнародне розслідування вибухів на "Північних потоках". Ці заяви лише на руку Росії.